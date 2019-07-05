Çiğli Belediyesi'nden dev adım! Ege'de tek, Türkiye'de ikinci

Avrupa Konseyi'nin, Partner Kent projesi kapsamında 13-20 Ekim tarihleri arasındaki Avrupa Yerel Demokrasi Haftası'nda, halkın da yönetim sürecine katılacağı çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. Bu kapsamda Çiğli Belediyesi tarafından, her yaş grubundan Çiğlili’nin yönetimde söz sahibi olabilmesi için halk toplantıları yapılacak. Engelli vatandaşlar için kültürel ve sosyal etkinlikler, otizmli çocuklar için ise tiyatro ve dans gösterileri sahnelenecek. Avrupa Konseyi temsilcileri tarafından, Çiğli Belediyesi’nin insan haklarına verdiği değer ve katılımcı demokrasi uygulamalarını gösterecek olan bu etkinlikler izlenip değerlendirilecek.

'Demokraside yerel yönetimlerin görevi büyük'

Göreve geldiği ilk günden bu yana Çiğli halkını yönetim sürecine dahil etmek için çalışmalar yürüten Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü "Katılımcı demokrasi anlayışı ve halkın yönetimde söz sahibi olması hizmet prensiplerimizin temelini oluşturuyor." dedi. Demokrasinin tam anlamıyla uygulanabilmesinde yerel yönetimlerin çok önemli görev ve sorumluluklar üstlendiğini belirten Gümrükçü "Bu amaçla yaptığımız çalışmalarımız Avrupa Konseyi tarafından dikkate değer görülerek Çiğlimize Partner Kent unvanını verilmesini sağladı. Biz de bu unvanın gerektirdiği şekilde Avrupa Konseyi’nin insan hakları ve katılımcı belediye anlayışına uygun olarak çalışmalarımızı yürüteceğiz" şeklinde konuştu.