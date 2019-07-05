Karaburun'da minikler karikatürle tanışıyor

Karaburun Belediyesi’nin çocuklara yönelik başlattığı kültür ve sanat etkinliklerin yeni halkası Karikatür Atölyesi, karikatürist Kamil Masaracı’nın katılımıyla açıldı. Çocuklar yaz ayları boyunca ücretsiz olarak Karikatürlü Ev’de gerçekleştirilecek Karikatür Atölyesi’nde, vakit geçirecek. Perşembe ve cuma günleri 11.00-14.00 saatleri arasında kursa katılacak çocuklar, Eğitmen Ali Karayel’den temel çizim ve karikatür çizimi ile ilgili detaylı eğitim alacak, karikatür sanatının inceliklerini öğrenecek.

Atölyenin açılışına katılan Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, bir karikatürün sayfalar dolusu anlatıma eşdeğer olabildiğini belirterek, çocukların küçük yaşlarda mizahın anlatım gücüyle tanışmasını önemsediklerini söyledi. Mizahın aynı zamanda muhalif bir bakış gerektirdiğini vurgulayan Erdoğan, “Çocuklarımızın düşünce ve beklentilerini özgürce ifade etmeleri, hayata eleştirel ve sorgulayan bir gözle bakabilmeleri, özellikle bugünün Türkiyesi’nde çok gerekli. Karikatür atölyemiz ile çocuklarımızın kültürel ve sanatsal gelişimine katkı sağlarken, yeteneklerini keşfetme ve kaliteli vakit geçirme fırsatı da yaratacağız. Belediyemiz olarak çocuklarımıza hiçbir ücret talep etmeden çok güzel etkinlikler sunmaya devam edeceğiz.” dedi.



Karikatürlü Ev’in ilk hafta atölyesine katılan ünlü karikatürist Kamil Masaracı, atölyeye katılan çocuklara karikatür sanatına dair uygulamalı bilgiler verdi. Karaburun Belediyesi’nin karikatüre destek olmasından mutluluk duyduğunu belirten Masaracı, “Karaburun’un Karikatürlü Ev’inden yeni çizerlerin çıkacağına inancım tam. Düşüncelerimizi, duygularımızı, beklentilerimizi, eleştirilerimizi bir bir çizelim çocuklar.” dedi.