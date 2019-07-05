Tunç Soyer'den İGC'ye destek ziyareti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentteki sorunlarını dinlemek için İzmir Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti.
İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma tarihi: 5 Temmuz 2019 Cuma, 14:39

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Gazeteciler Cemiyeti'ni (İGC ) ziyaret etti. Ziyaretin ardından İGC'nin resmi Twitter hesdabından yapılan açıklamada, "İGC ve İzmir'in yedi yerel gazetesinin #YerelBasınaSesVer çağrısı sonrası gerçekleşen ziyarette, Soyer, yerel yönetim-yerel basın işbirliğinde sürdürülebilir bir model yaratmak için çalışma başlatacaklarını söyledi." denildi.

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