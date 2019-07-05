Tunç Soyer'den İGC'ye destek ziyareti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Gazeteciler Cemiyeti'ni (İGC ) ziyaret etti. Ziyaretin ardından İGC'nin resmi Twitter hesdabından yapılan açıklamada, "İGC ve İzmir'in yedi yerel gazetesinin #YerelBasınaSesVer çağrısı sonrası gerçekleşen ziyarette, Soyer, yerel yönetim-yerel basın işbirliğinde sürdürülebilir bir model yaratmak için çalışma başlatacaklarını söyledi." denildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer,İGC'yi ziyaret etti.İGC ve İzmir'in yedi yerel gazetesinin #YerelBasınaSesVer çağrısı sonrası gerçekleşen ziyarette, Soyer, yerel yönetim-yerel basın işbirliğinde sürdürülebilir bir model yaratmak için çalışma başlatacaklarını söyledi pic.twitter.com/gu8qXBO9bw — İGC (@igcizmir) July 5, 2019