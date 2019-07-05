Torbalı Belediyesi hayvanseverlerin sesini duydu

Özellikle aciz durumdaki sokak hayvanları için çalışma başlatan ve evinde kedi beslediği için zaman zaman komşuları ile kavga eden Aslıhan’ın barınak talebini Torbalı Belediyesi geri çevirmedi. Bahçelievler Mahalle Muhtarı Adem Özcan’ın da girişimiyle Torbalı Belediyesi mahallede ‘Yeşil Alan’ olarak geçen alana sokak hayvanları için bir barınak yaptı. Etrafı demir çitle kaplanan, içine küçük, güvenli kulübeler konan alanda yer alan kedilere, periyodik olarak Torbalı Belediyesi veterinerleri kontrol de yapacak.



Sokak hayvanlarına yuva

Şuan 20’ye yakın sokak kedisinin barındığı barınakta özellikle bakıma muhtaç, engelli kediler bulunuyor. Sokakta gördüğü bakıma muhtaç kedilere artık burada bakacağını ifade eden Zehra Aslıhan, Torbalı Belediyesi’ne teşekkür etti. Apartmanda komşularıyla bu nedenden dolayı zaman zaman tartışmalar yaşadığını ifade eden Aslıhan, “Koskoca TOKİ’de kedilere bakabileceğim bir alan bulunamadı. Muhtarımız aracılığıyla Torbalı Belediyesi’ne talepte bulunduk. Kısa sürede yeşil alan olarak geçen bu yeri bize hazır hale getirdiler.” ifadelerini kullandı. Öte yandan Torbalı Belediyesi yetkilileri, özellikle muhtarlar aracılığıyla sokak hayvanları için gelebilecek talepleri değerlendirmeye hazır olduklarını ve kurum olarak bu tür çalışmalarda yer almaktan mutluluk duyacaklarını ifade etti.