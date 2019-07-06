İZTO'dan Büyükşehir'e İzmir dosyası

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener başkanlığında, İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, İYönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemal Elmasoğlu, Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri ile sektör temsilcilerinden oluşan heyet, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile biraraya geldi. Büyükşehir Belediyesi Çetin Emeç Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıya belediye bürokratları da katıldı. İZTO bünyesinde faaliyet gösteren 79 meslek komitesinden derlenen sorun, öneri ve talepleri Tunç Soyer'e aktaran İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "Sayın Başkanımızla İzmir Ticaret Odası üyelerinin sorunları aktarmak, kente ilişkin çözüm önerilerimizi ve talepleri iletmek üzere bir araya geldik. Özlediğimiz bir yaklaşımdı bu. Tüm üyelerimiz adına komitelerimizden gelen sorunlara gösterdiği duyarlılık nedeniyle Sayın Tunç Soyer'e teşekkür ediyorum" dedi.

AY SONUNDAN İTİBAREN ÇÖZÜMLER BAŞLAYACAK

Meslek komitelerinden gelen dosyayı detaylarıyla inceleyeceğini ve ağustos ayından itibaren de İZTO'daki meslek komiteleriyle toplantılar yaparak sorunları tüm detaylarıyla masaya yatıracaklarını belirten Başkan Tunç Soyer, temmuz ayı sonundan itibaren iletilen sorunlara hızlıca çözümler üretileceğini söyledi. Bu kadar hazırlıklı geldikleri için İZTO heyetine teşekkür eden Soyer, "Bana iletilen konuların, hiçbiri çözülemez sorunlar değildir. Her birinin çözümü mutlaka var. Ancak bu çözümleri de ortak akılla bulacağız. Sizlerin önerilerinden yola çıkarak bulacağız. Biz hep beraber olursak bu meselelere çok daha kolay çözümler üretebiliriz. Bizi masanın öbür tarafı olarak değil, içinizden biri olarak görmenizi temenni ediyorum. Benim açımdan çok verimli bir toplantı oldu. En kritik sorunları bizzat Ticaret Odamızın temsilcilerinden duymuş oldum. İçiniz ferah olsun. Tüm bunları enine boyuna konuşacağız ve temmuz ayı sonundan itibaren çok hızlı çözümler üreteceğiz" dedi.

DOSYADA NELER VAR?

İZTO tarafından hazırlanan dosyada, sektörlerin ihtiyaç duyduğu yeni çarşı ve sitelerin kurulabileceği arsaların üretilmesi, kent içinde sıkışan sanayi sitelerinde ticari kentsel dönüşüm yapılması, Kültürpark'ın kente kazandırılması, Kemeraltı'nda turizmin canlandırılması, İzmir fuarcılık sektörünün ulusal ve uluslararası alanda rekabet gücünün arttırılması amacıyla İzfaş'ın düzenlemekte olduğu veya düzenlemeyi planladığı fuarlar ile ilgili İZTO Meslek Komitelerinden görüş alınması, Yurt dışındaki önemli sektörel fuarların bir ayağının İzmir'e kazandırılması, Fuar İzmir'e Kongre merkezi yapılması, kent trafiğini rahatlatacak projelerin hayata geçirilmesi, kentsel dönüşüm projelerinin hızlandırılması gibi konular yer aldı.