Foça'da 'Kadınca Kararınca' yerel ürünler pazarı açıldı

Bağarası Sosyal Market yanında oluşturulan ‘‘Kadınca Kararınca; Yerel Ürünler Pazarı’’nın açılışına; Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Belediye Meclis Üyeleri, Foça Kent Konseyi Başkanı Özlem Duvan Temizel, muhtarlar, kadın üreticiler ve yurttaşlar katıldı.

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz; ‘‘Bağarası’nda oluşturduğumuz ve ‘Kadınca Kararınca’ ismini verdiğimiz Yerel Ürünler Pazarımızın faaliyete geçişi hepimizi çok mutlu etti. Kadınlarımız, yerel ürünler pazarı aracılığıyla aile ekonomilerine katkı sağlayacak. Bu sosyal projede tüm emeği geçenlere teşekkür ediyor, üretici kadınlarımıza bol kazançlar diliyorum.’’dedi.

Haftada üç kurulacak

Foça’nın Gerenköy, Ilıpınar, Kozbeyli, Kocamehmetler, Yeniköy, Yeni Bağarası ve Bağarası mahallelerinde yaşayan kadınların evlerinde ürettikleri el sanatları ve ev yapımı yiyeceklerin satışa sunulduğu ‘Kadınca Kararınca; Yerel Ürünler Pazarı’; Cuma, Cumartesi, Pazar günlerinde, 10.00-22.00 saatleri arasında hizmet verecek.