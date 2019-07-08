Bu ilçede her 60 kişiden 1'i lisanslı sporcu

Urla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen "Urla Sporcularıyla Buluşuyor" etkinliğine ilçedeki 13 spor kulübünün yöneticileri ile sporcularının katılımı ile başladı.

Etkinlikte konuşan Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz,Urla'nın resmi kayıtlara göre nüfusunun 66 bin olduğunu fakat buna karşın lisanslı sporcusunun 1250'ye yaklaştığını söyledi. Başkan Oğuz, "Urla'daki her 60 vatandaştan biri lisanslı sporcu. Sporun her dalında ilçemizi temsil eden gençlerimiz geçtiğimiz yıl kazandıkları toplam 27 kupayı da yine burada görmek bizleri heyecanlandırıyor" dedi.

"ZEKİ, ÇEVİK VE AHLAKLI BİREYLER YETİŞECEK"

Urlalı gençleri sporla daha fazla buluşturmanın gayreti içinde olduklarını sözlerine ekleyen Oğuz, "Urlalı çocuklarımızın spor yapmasını, spora olan ilginin daha da artmasını, yeni nesillerin kötü alışkanlıklardan uzak durmasını sağlayacağız. Çalışmalarıyla çocuklarımıza rol model olacak, elde ettiği başarılarla ilçemizin, ülkemizin adını dünyada duyuracak, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bahsettiği zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklı bireyler yetiştirmeye devam edeceğiz, sayılarını arttıracağız" ifadelerini kullandı.