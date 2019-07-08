Karşıyaka Başkanı Tugay’dan Eskişehir çıkarması

Kentte yaptığı çalışmalar hakkında bilgi aktaran Yılmaz Büyükerşen, vatandaşın isteklerini ve temel sorunları tespit ederek çözümüne yönelik işler yaptığını söyledi. Projeleri hayata geçirmek için Avrupa Yatırım Bankası’na giderek kredi istediğini, banka yetkililerinin “ihtiyacın yarısını biz, yarısını siz karşılayın” dedikten sonra yaşadıkları zorlukları anlatan Büyükerşen, tasarrufun önemine dikkat çekti. Kurdukları atölyeler sayesinde kentteki tüm yerel yönetim ihtiyaçlarını kendilerinin ürettiğini belirten Büyükerşen, Porsuk çayındaki gondolları da belediye imkanlarıyla ürettiklerini söyledi.

TUGAY’DAN TEŞEKKÜR

Büyükerşen’e ev sahipliği için teşekkür eden Başkan Tugay, Karşıyaka’ya önemli bir deneyimle döndüklerini söyledi. Büyükerşen’in Türkiye’nin şu ana kadar en başarılı şehir planlamasını gerçekleştiren belediye başkanı olduğunu belirten Tugay, “Tüm Türkiye’nin takdirini kazanan işlere imza atan Sayın Yılmaz Büyükerşen’i ziyaret etmekten büyük onur duyduk ve çok mutlu olduk. Eskişehir’i yılda 2 milyon turistin ziyaret ettiği bir yere dönüştüren Sayın başkanımıza ‘iyi ki varsınız’ diyoruz” şeklinde konuştu.