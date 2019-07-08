Milyonluk talihli İzmir'den

Milli Piyango İdaresi tarafından 1233. hafta çekilişi yapılan 6 Temmuz Cumartesi Sayısal Loto oyunu çekiliş sonuçları açıklandı. Gaziantep ve İzmir'in Buca ilçesinde, 4, 7,14, 23, 27 ve 42 numaralarını oynayan 2 talihli, büyük ikramiyeyi bölüştü. İzmir'in Buca ilçesindeki talihlinin ikramiyeyi henüz almadığı öğrenilirken, bayi ise altıncı kez büyük ikramiye vermenin sevincini yaşadı. Bayinin yetkililerinden Emrah Çelik, "Altıncı kez büyük ikramiye veriyoruz. Dün akşam sonuçlar açıklandığında büyük bir sevinç yaşadık. Talihlimiz henüz buraya gelmedi ancak bu bayinin şanslı bir bayi olduğunu herkes biliyor. Çevrede bu kadar çok büyük ikramiye veren başka bir bayi yok. Talihlimize hayırlısı olsun diyoruz, sağlıkla harcamak nasip olsun. Biz de bundan sonra bayinin önüne altıncı kez büyük ikramiye verdiğimize dair bir pankart asacağız" dedi.



Buca ilçesinde bulunan bayide Sayısal Loto oyunu oynayanlardan İsmail Sun, "Büyük ikramiyenin bu bayiden çıktığını bilmiyordum yeni öğrendim. Bizler de sürekli buradan oynuyoruz. Şanslı rakamları oynayan kişi oldukça talihliymiş. Kendisine iyi harcamalar diliyorum" diye konuştu.



Büyük ikramiye veren bayiden devamlı şans oyunları oynadığını söyleyen Atilla Kandemirman, "Ben de hep oynuyorum ama bana çıkmadı ona çıktı. Şanslı kişi buralarda bir yerlerdedir. Ne diyelim bu işler şans işi, hiç belli olmuyor. Güle güle harcasın. Belki bir gün bize de çıkar" dedi.