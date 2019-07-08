İzmir'deki orman yangınıyla ilgili 2 gözaltı

Dün saat 16.00 sıralarında Kaynaklar Mahallesi Kavakdere Mevkisi'nde, ormanlık ve makilik alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları gören çevredekiler durumu orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 4 helikopter ve 8 arazöz sevk edildi. Evlerin de olduğu yangın bölgesinde, ekipler havadan ve karadan söndürme çalışması uyguladı. Yangın daha sonra itfaiye ile orman ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürüldü.

SEFERİHİSAR'DA 2 GÖZALTI

Öte yandan, İzmir'in Seferihisar ilçesinde mangal ateşi yüzünden çıkan yangın, hem havadan hem karadan yaklaşık 7 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

Kavakdere Barajı'na yakın bölgede piknik yapıp, mangal yaktıkları belirlenen K.A. (28) ve M.K. (34), Seferihisar Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Şüphelilerin buradaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.