İzmir'deki orman yangınıyla ilgili 2 gözaltı

İzmir'in Buca ilçesindeki ormanlık ve makilik alanda yangın çıktı. Evlerin de olduğu bölgede ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü. Seferihisar ilçesinde çıkan yangın ise 7 saat sonra söndürüldü, bu yangınla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 8 Temmuz 2019 Pazartesi, 10:46

[Haber görseli]Dün saat 16.00 sıralarında Kaynaklar Mahallesi Kavakdere Mevkisi'nde, ormanlık ve makilik alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları gören çevredekiler durumu orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 4 helikopter ve 8 arazöz sevk edildi. Evlerin de olduğu yangın bölgesinde, ekipler havadan ve karadan söndürme çalışması uyguladı. Yangın daha sonra itfaiye ile orman ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürüldü.

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SEFERİHİSAR'DA 2 GÖZALTI

Öte yandan, İzmir'in Seferihisar ilçesinde mangal ateşi yüzünden çıkan yangın, hem havadan hem karadan yaklaşık 7 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

Kavakdere Barajı'na yakın bölgede piknik yapıp, mangal yaktıkları belirlenen K.A. (28) ve M.K. (34), Seferihisar Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Şüphelilerin buradaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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