EGİAD iş dünyası Tunç Soyer ile buluştu

Ege Genç İşadamları Derneği (EGİAD), İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile ilk toplantısını gerçekleştirdi. EGİAD Başkanı Mustafa Aslan, Başkan Soyer'e kentin sorunları ve çözüm önerileri ile ilgili hazırladıkları dosyayı iletti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, görüşmede STK’ların önemine dikkat çekti, şehrin yönetiminde EGİAD gibi önemli STK’lerle birlikte hareket edeceğinin bilgisini paylaştı. EGİAD Heyetinin sunduğu raporu teslim alan Soyer, bir sonraki görüşmeye kadar ekibi ile raporu inceleyeceğini belirtti.



EGİAD Başkanı Mustafa Aslan, İzmir’in bir girişimcilik merkezi olması hedefiyle uzun yıllardır girişimcilik ekosisteminin gelişmesi için çalışmalar sürdüren EGİAD’ın, İzmir’de kurulması planlan şehir fonunda yer almak istediğini belirterek, “Kurumumuzun hem bilgi birikimi ve tecrübesi, hem de melek yatırımcı portföyü ile önemli değer katacağına inanıyoruz. İzmir’de önemli ve etkin bir teknoloji / inovasyon merkezi oluşturulmasına giden yolda EGİAD’ın ve EGİAD Melekleri Yatırım Ağı’nın aktif rol almasının önemli olduğunu vurgulamak isteriz” dedi.

EGİAD Marka Zirvesi Düzenleyecek ve Marka Şehir İzmir Başlıklı Rapor Yayınlayacak

Kentin kültürel ve sosyal açıdan önemli noktalarının düzenlenmesi ve doğru değerlendirilebilmesi

amacıyla EGİAD tarafından Kemeraltı, Kordon ve Kıyı Düzenlemesi, Kültürpark, Ekonomik ve

Demografik Göstergelerle İzmir, Mercer İzmir - İstanbul Yaşam Maliyeti ve Yaşam Kalitesi Ücret

Araştırması başlıklarıyla bir dizi rapor yayınladıklarına dikkat çekerek, “EGİAD, yeni dönemde de Kent

Raporları İcra Kurulu oluşturmuştur. İcra Kurulu tarafından yeni rapor çalışmaları başlatılmıştır.

“Marka Şehir İzmir” Başlıklı yeni rapor hazırlanmakta ve Mart 2020 tarihinde kamuoyuyla

paylaşılması planlanmaktadır. EGİAD Marka Projesi kapsamında İzmir’de henüz yapılmamış olan

Uluslararası Düzeyde Marka Zirvesi’nin gerçekleştirilmesini hedeflemektedir. Ayrıca zirve öncesinde

üyelerimizin marka yaratma konusunda cesaretlendirilmesi, yüksek katma değerli ürünlerle

uluslararası piyasaya açılması ve bu yolculukta istikrarlı olarak desteklenmesi konusunda çalışmalar

yapılmaktadır. Ayrıca Marka Değerinin Önemi, Markalaşmada Başarı Öyküleri, Marka Konumlandırma ve Rekabet gibi konularda bilgilendirme toplantıları ve seminerler düzenlenecektir. Marka Zirvemizin Mart 2020 yılında düzenlenmesi planlanmaktadır. Marka Zirvesi kapsamında ayrıca “Marka Şehir İzmir” Başlıklı Raporun kamuoyuna sunulması planlanmaktadır” şeklinde bilgi verdi.