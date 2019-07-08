Ayşe Arman, 20 erkek cerraha ‘kolye’ dizmeyi öğretti

Gazeteci Ayşe Arman ve Pembe İzler Derneği tarafından Bodrum’da düzenlenen, "Ameliyat da yaparız, kolye de dizeriz" atölye çalışmasına 20 cerrahla birlikte katılan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, kadın konserlerini önlemek ve erken teşhisin önemine değinmek amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Arman’ın “Yerel Kalkınmaya Destek” projesine de destek oldu.

Yaz aylarında vaktinin çoğunu Bodrum’un Gürece Mahallesi’ndeki evinde geçiren ve aynı mahallede kurduğu İyilik Atölyesi ile Bodrum kadınlarını üretime ve sosyal sorumluluk projelerine dahil eden Ayşe Arman, bu yaz “Yerel Kalkınmaya Destek” projesi için harekete geçti. Bodrum’un saklı kalmış tarihi değeri antik Telmissos kentinin bulunduğu Gürece’yi güzelleştirmek ve kalkındırmak amacıyla farklı etkinlikler planlayan ünlü gazeteci, ilk etkinliğini kadın kanserlerini önlemek ve erken teşhisin önemine değinmek için hayata geçirdi. Atölyesinde Acıbadem Bodrum Hastanesi’nin erkek cerrahlarını ağırlayan Arman, etkinliğe Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ı da davet etti. “Ameliyat da yaparız, kolye de dizeriz” atölye çalışmasına katılan 20 cerrah ve Başkan Aras renk renk boncuklardan iyilik kolyesi yaptı.

Tüm geliri Toplum Gönüllüleri Vakfı ve Pembe İzler Derneği’ne verilecek “Yerel Kalkınmaya Destek” Projesi, Ağustos ayında Bodrum Belediyesi’nin de destekleriyle düzenlenecek olan “İyilik Festivali” ile devam edecek.