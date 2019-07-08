Ödemiş'te merkeze uzak yerleşimlerde sağlık taramaları

Ödemiş Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Evde Sağlık İşleri ekipleri, merkezden uzak mahallelerde belirli periyotlarla sağlık taramaları gerçekleştiriyor. Çalışmalar kapsamında; Konaklı, Kurucuova, Ertuğrul, Türkönü, Bozcayaka ve Tekke mahallelerinde sağlık taramaları yapıldı.



Başkan Mehmet Eriş, program çerçevesinde ekiplerin çalışmalarına eşlik ederek, aynı zamanda “Hoşgeldin Bebek” ziyaretleri kapsamında ailelerin heyecanlarına ortak oluyor. Başkan Mehmet Eriş; “Kentimizde yaşayan vatandaşlarımızın huzurlu ve sağlıklı bir yaşam sürdürmesi için, hizmetlerimizi ilçenin her alanında vermeye çalışıyoruz. Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, sağlık taraması uygulamasını programları dahilinde düzenli bir şekilde gerçekleştirmektedir. Yapılan sağlık taramalarında vital bulgular alınarak, tansiyon ve şeker ölçümler yapılmaktadır. Bu değerlerin normalin üstünde ya da altında olanlar görevlilerimizce hekimlere yönlendirilmektedir. Çalışmalar kapsamında yeni bebek sahibi olan ailelerimizi de ziyaret ederek, sevinçlerine ortak oluyoruz” şeklinde şeklinde konuştu.