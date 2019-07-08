Bornova Belediyesi'nin yaz spor kursları başladı

Bornova Belediyesi yaz tatiline giren Bornovalı çocuklar ve gençler için spor okulları açtı. Vatandaşların tatillerini daha iyi değerlendirebilmeleri için açılan spor okullarından yaz döneminde farklı branşlarda 2 bin 836 kişi yararlanıyor. Işıkkent Muhammet Yıldız Spor Tesisleri içinde bulunan yüzme kurslarına 5-18 yaş arası 1150 kişi katılıyor. Pınarbaşı Kapalı Spor Salonunda 9-14 yaş arası 50 kişi kadın basketbol kurslarından faydalanırken, Altındağ Atatürk Spor Kompleksinde düzenlenen erkek basketbol kurslarına ise 218 kişi katılıyor. Bornova Şehir Stadında düzenlenen futbol kurslarından ise 7-13 yaş arası 102 çocuk eğitim alıyor.

Voleybol kursları Pınarbaşı Kapalı Spor Salonunda 9-17 yaş arası çocuklara veriliyor. Bu eğitimlerden 160 kız sporcu yararlanıyor. Ayrıca 7-15 yaş arası 98 kişinin yararlandığı taekwando kursu ile 6-13 yaş arası 38 çocuğun katıldığı hentbol kursu da yine Pınarbaşı'nda gerçekleşiyor. Step, aerobik, fitness ve pilates dallarında düzenlenen kurslar ilçenin 7 farklı noktasında bulunan plates salonunda yapılırken, 5-7 yaş çocuklar için düzenlenen jimnastik ise Bornova Jimnastik Salonu'nda veriliyor.

Spor kurslarından yararlanan ve kurslarda başarı gösteren çocuk ve gençler Bornova Belediyespor bünyesine de geçme şansı buluyor.