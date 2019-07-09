Çiğli’de yaz konserleri başlıyor

Çiğli Belediyesi yaz günlerinde Çiğli halkını evlerinden çıkaracak yaz konserlerini başlatıyor. 10 Temmuz – 28 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek konserlerle sıcak yaz gecelerinde müzik şöleni yaşanacak. Yaz konserlerinin ilki Cumhuriyet ve Demokrasi Parkı’nda 10 Temmuz’da düzenlenecek Vildan Turan Akıncı konseri ile başlıyor.

YAZ BOYUNCA KONSER

17 Temmuz’da Egekent Tören Alanı’nda Grup Mecaz, 24 Temmuz’da Sasalı Meydanı’nda Vildan Turan Akıncı, 31 Temmuz’da Yenimahalle Atatürk Stadında Trockyablues, 7 Ağustos’ta Kaymakamlık Binası karşısında Bir Tel Bir Nefes Mustafa – Müslim Eke, 21 Ağustos’ta Güzeltepe son durakta Kardeşler Muhabbeti ve 28 Ağustos’ta Harmandalı Biva Kent Sitesi önünde Grup Berceste konser verecek.

HAYDİ ÇİĞLİ KONSERE

Yaz konserleriyle sıcak yaz günlerine neşe getirmek istediklerini belirten Başkan Utku Gümrükçü, “Çiğli halkını yaz boyunca vereceğimiz konserlere bekliyoruz. Konser coşkusunu mahallelerimize taşıyoruz. Birbirinden değerli müzisyenlerimizi farklı mahallelerimizde halkımızla buluşturacağız. Müzik şölenimize herkesi bekliyoruz” dedi.

KONSER PROGRAMI

10 Temmuz Vildan Turan Akıncı Cumhuriyet ve Demokrasi Parkı

17 Temmuz Grup Mecaz Egekent Tören Alanı

24 Temmuz Vildan Turan Akıncı Sasalı Meydanı

31 Temmuz Trockyablues Yeni Mahalle Atatürk Stadyumu

7 Ağustos Mustafa& Müslüm Eke Kaymakamlık binası karşısı

21 Ağustos Kardeşler Muhabbeti Güzeltepe son durak

28 Ağustos Grup Berceste Harmandalı Biva kent yanı