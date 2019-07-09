Bodrum'da son süngerciye görkemli karşılama

Halil Aktaş, Özdemir Gemici ve Ferhat Borucu ile birlikte Bodrum'dan yelken açarak Bozcaada'ya giden ve 16. günün akşamında Bodrum'a dönen Aksona Mehmet törenle karşılandı. Bodrum Limanında düzenlenen törene Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

Aksona Mehmet olarak tanınan Mehmet Baş,"15 yaşındayken, muhteşem deniz kültürünün içine girdim. 55 Yıldır Doğu Akdeniz'den Sicilya'ya bütün buralara bu kültürü tanıtmak için gittim, dostlar edindim. Kuzey Afrika kıyılarından Çanakkale'ye kadar Ege, Akdeniz kıyılarında isimsiz mezar bıraktı bu insanlar, kürekle gitti. Bu sarı altına dönüşen siyah incileri oralardan çıkartıp getirdi. ihracat malıdır bu sünger. İşte onların anısına gittim ben.Destek verenlere, ülkem adına binlerce kez teşekkür ederim." dedi.

Bodrum'un tüm değerlerine özen göstereceklerini ve gelecek nesillere aktarmak için tüm çalışmaları gerçekleştireceklerini belirten Bodrum Belediye başkanı Ahmet Aras ise şunları söyledi; "Süngerciler Bodrum'un tarihinde çok önemli bir yer tutar.. Aynı zamanda mavi yolculuğun başlangıcıdır süngercilik.Bizler bu kültüre sahip çıkıyoruz. Şimdi bizim ilk yapacağımız işlerden birisi yıllardır yapılmayan, eksik bir şey bu her yer de var.Süngercilik tarihi müzesi ve süngercilik müzesi yok şu anda Bodrum'da. Biz şimdi bunu kuruyoruz. "dedi.