Can dostların sağlığı Narlıdere Belediyesi’ne emanet

Tam donanımlı hayvan nakil aracı ve uzman ekipleriyle can dostların sağlığı için seferber olan Narlıdere Belediyesi; son 4 ayda toplam 2 bin 500 hayvana şifa taşıdı. Narlıdere’nin tüm bölgelerinde sürdürülen çalışmalar kapsamında, bin 400 can dostun bakım ve tedavisi gerçekleştirildi. 687 hayvanın kene ve pire ilaçlaması, 367’sinin kuduz aşısı tamamlandı.

CAN DOSTLAR YENİ YUVALARINDA

Can dostları hastalıklardan korumak ve kontrolsüz üremenin önüne geçmek amacıyla kısırlaştırma çalışmalarına da hız verildi. Nisan ayından bu yana 220 kedi ve köpek kısırlaştırıldı. 42 sahipsiz hayvan ise sahiplendirilerek yeni yuvalarına kavuşturuldu.

“DAHA MODERN YAŞAM KOŞULLARI YARATIYORUZ”

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin “Sahipsiz can dostlarımıza her alanda olduğu gibi sağlıkta da en iyi hizmeti sunmak için çalışıyoruz. Her türlü bakım ve tedavilerini belediye olarak üstleniyoruz. Çalışmalarımızı Narlıdereli hemşerilerimizle ve sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte yapıyoruz. Bizlere emanet olan can dostlarımız için daha modern yaşam koşulları sağlamak adına çalışmaya devam edeceğiz" dedi.