Çeşme Çini Günleri

Ilıca Çini Atölyesi kursiyerlerinin hazırladığı el emeği göz nuru ürünler Çeşme Ayios Haralambos Kilisesi’nde vatandaşların beğenisine sunuldu. Sergi açılışının ardından standları gezerek, kursiyerlerle sohbet eden Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, “Çeşme sanatın en çok hissedildiği bir kent. Çağdaş ve modern kentimizde Atatürk kadınlarımızın ellerinin değdiği bu eserler benim için çok kıymetli. Bu nedenle her zaman sanatın ve sanatçının yanında olacağım. Yakın zamanda Çeşme’ye yakışacak bir ‘Sanat sokağı’ için de çalışmalara başlayacağız.” diye konuştu.

“Çeşme sanatta da hak ettiği yere gelecek”



Çeşme’de insanları kültür, sanat ve sporla buluşturacaklarını dile getiren Başkan Oran; “Çeşme’nin ve Alaçatı’nın yeni Kültür ve Sanat Merkezi’ne ihtiyacı var. Mevcut sanat merkezi ihtiyaçlara cevap vermiyor çünkü burası Çeşme! Çeşme’ye modern bir Kültür ve Sanat Merkezi için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Çeşme ve Alaçatı, tiyatro, bale, konser, edebiyat ve sanat söyleşileri ile kültür ve sanatta da hak ettiği yere gelecek” ifadelerini kullandı.



Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Çeşme’de Çini Günleri Sergisi 8 Temmuz-14 Temmuz tarihleri arasında Ayios Haralambos Kilisesi’nde sergilenmeye devam edecek.