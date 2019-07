İzmir Barosu'ndan, adliye çevresindeki can dostları için beslenme üniteleri

"Basına ve Kamuoyuna Sevgili basın mensupları ve çok değerli yaşam hakkı savunucuları olan hayvanseverler:

Bugün İzmir Barosu ve İzmir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu olarak, her günümüzün geçtiği adliye ve baro çevresine yaşam mücadelesi veren hayvan dostlarımızın her daim yanında olduğumuzu hatırlatmak ve onlar için beslenme noktaları yerleştirmek üzere buluştuk.



Öncelikle her gün yolumuzun kesiştiği bu hayvanların yaşama şartlarını iyileştirmek bizim için önemli bir adımdı. Ancak hukukçu ve hayvansever kimliğimizle bunun küçük bir adım olduğunun da bilincindeyiz.



Yaşadığımız bu doğaya hükmetmeye çalışan insanoğlu, hayvan dostlarımızın da en az bizler kadar hatta belki de bizlerden daha çok doğanın bir parçası olduğunu unutuyor. Yaşadığımız bu tabiat insanlara tahsis edilmiş bir eşya değil, İçerisinde var olan bütün canlılarla birlikte varlığını sürdürebilen, kendini yenileyebilen bir varlıktır.



Sizin de bildiğiniz üzere, ülkemizde hayvan hakları konusundaki yasa çalışmaları bugüne kadar bir seçim vaadi olmaktan öteye geçememiştir. Bu nedenle, sadece sokak hayvanlarının değil, her türlü iş alanında kullanılan, sahipli sahipsiz tüm hayvanların yaşam koşulları günden güne kötüleşmiş, hayvanlara şiddet kötü muamele ve bunun gibi içimizi yakan haberler artmaya devam etmiştir. Bunun başlıca nedeni, seçim kazanma kapısı olarak görülen Hayvan Hakları Yasası’nın bir türlü istenen düzeyde hazırlanamaması ve yürürlüğe konmamasıdır. Verilen/verilemeyen cezalar insanlara dahi şiddeti önlemekte yetersiz kalmaktadır. Öte yandan, modern bir hukuk sistemine yakışmayacak şekilde, hayvanlar ülkemizde mal olarak görülmekte ve savunmasız bu canlılara verilen her türlü zarar, gösterilen her türlü şiddet kabahat olarak değerlendirilmekte olup, yapanlara karşı ancak para cezasına hükmedilmektedir.



Sahipli sahipsiz hayvan ayrımı yapılmaksızın, yaşayan her canlının aynı haklara sahip olması için çalışan ve mücadele veren İzmir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu olarak , bugün bir nebze olsun onların sesine ses olmak için buradayız.



İzmir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu olarak bu dönemde tarafımızca barınak ziyaretleri yapılmıştır. Bu ziyaretlerde de çeşitli problemlerle karşılaşılmış, hem hayvan dostlarımız hem de veteriner arkadaşlarımızın sorunları birebir tespit edilmiştir.



Bu nedenle bir an önce gerçekten işe yarayan tüm hayvanların haklarını koruyacak; ister memur ister vatandaş kim olursa olsun görevini yapmayan, hayvanlara zarar veren herkesin cezalandırılmasını sağlayacak bir yasanın bir an önce yürürlüğe girmesi çok önemlidir.



Hayvan Hakları komisyonu olarak bir yandan mevcut yasaların elverdiği ölçüde hayvanları korumak için elimizden geleni yaparken bir yandan da yasa ve çalıştay çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu konuda katkı sunmak isteyen tüm meslektaşlarımızı aramıza bekliyor; kurmuş olduğumuz besleme noktalarının mamasız kalmaması için öncelikle meslektaşlarımızın, adliye personelinin ve vatandaşlarımızın baromuzu yalnız bırakmamasını temenni ediyoruz.



İzmir Barosu her zaman olduğu gibi her bir yaşamın ve yaşam için mücadele edenlerin yanında olacaktır."