Mavi özgürlük tutkunu sanatçıların eserleri Bodrum'da sergilenecek

Mavi özgürlük tutkunu sanatçıların Bodrum’a dair eserleri, “Bodrum Sanatçıları” sergisinde buluşuyor. Bedri Rahmi Eyüboğlu, Eren Eyüboğlu, Turan Erol, Devrim Erbil, Cemil Eren, Süleyman Saim Tekcan, Mahir Güven, İbrahim Örs, Hanefi Yeter, Azade Köker, Yavuz Tanyeli, Ahmet Oran, Ender Güzey, Nezih Çavuşoğlu, Muğla Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanları Musa Köksal, Erhan Şengül, Barış Yılmaz gibi usta isimlerin sanat anlayışlarını yansıtan eserlerinin yer aldığı sergi, 14 Ağustos tarihine kadar her gün 10:00-22:00 saatleri arasında Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi’nde görülebilecek.

Prof. Dr. Kıymet Giray’ın küratörlüğünü yaptığı sergide Cevat Şakir’in, Azra Erhat’ın, Cahit Kayra’nın Bodrum’unu okuyan, resimlerden gözlemleyen, resmin en usta sanatçılarının eserleri sergilenecek.