Başkan Kırgöz’den sabah teftişi

“Birlikte Dikili”sloganıyla çalışmalar başlatan Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, mesaisine erken saatte başlayarak belediye hizmetlerini denetliyor.

Yoğun tempo

Dikili için aşkla çalıştıklarını kaydeden Dikili Belediye Başkan Adil Kırgöz, “Hemşehrilerimizin istek ve talepleri doğrultusunda tüm ekiplerimizle birlikte sabah erken saatlerde Dikili’mizin cadde ve sokaklarındayız. Park ve bahçeler, temizlik, destek hizmetleri ve fen işleri müdürlüğü ekiplerimiz ile sahaya çıkıyoruz. Sabah 7.30’da mesaimize başlıyoruz. Vatandaşımızdan olumlu geri dönüşler var. Çalışma azmimizi bu daha da kamçılıyor. Yapılan işleri hem yerinde kontrol ediyoruz hem de vatandaşlarımızdan gelen istek ve önerileri çalışma planlarımıza katıyoruz. Esnafı, genci, kadını, yaşlısı herkesin görüşüne önem veriyoruz. Sonuçta biz birlikte Dikili’yiz ve güzel ilçemizi hep birlikte geleceğe taşıyacağız” dedi