Bergama Kozak Yaylası'nda çam fıstığı üretimindeki düşüş TBMM'ye taşındı

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, TBMM Genel Kurulu’nda ‘Çam Fıstığı Araştırma ve

Koruma Enstitüsü Kurulması Hakkında’ verdiği kanun teklifi üzerine bir konuşma yaptı. Kanun teklifi

AKP ve MHP oyları ile reddedilen Polat AKP'yi sert sözlerle eleştirdi. Polat “Maalesef AKP ağacın,

doğanın değil, doların yeşilini seviyor” dedi.

Polat ‘Türkiye, dünyada çam fıstığında 195 bin hektar alan ile İspanya’dan sonra ikinci sırada yer

almaktadır. Ülkemizde çam fıstığı üretiminin yüzde 80’i, dünya üretiminin ise yüzde 10’u İzmir’in

Bergama İlçesi’ndeki Kozak Yaylası’nda gerçekleşmektedir. Kozak Yaylası’nda yaklaşık 10 bin kişi

geçimini çam fıstığı üretiminden karşılamaktadır. Kozak Yaylası’nda 10 yıl önce yılda 1000-1200 ton

civarında olan çam fıstığı üretimi yapılıyorken bugün 150-200 ton seviyesine kadar gerilemiştir.

Yaşanan bu düşüklüğün çam fıstığı ağaçlarındaki hastalıktan kaynaklandığı ifade edilmektedir.

Helenistik Çağ’dan beri Kozak Yaylası çam fıstığının ekolojik yetişme alanıdır ve burası Türkiye’nin çamfıstığı deposu konumunda bulunmaktadır. Sorunun çözülememesi nedeniyle bir zamanlar ihracatı

yapılan Kozak Yaylası’nın ünlü çam fıstığının yerini, maalesef Pakistan’dan ithal edilen ürünler almaya başlamıştır. Yerli üretici hak ettiği desteği devletten görememektedir. Bir tarım ülkesi olan Türkiye, Pakistan'dan ithal çam fıstığı alır hale gelmiştir.” diye ifade etti.

“AKP AĞACIN DOĞANIN DEĞİL, DOLARIN YEŞİLİNİ SEVİYOR!”

Polat “Kanun teklifinin yanı sıra bu konu hakkında soru önergesi ve araştırma önergesi de verdim. Çam fıstığı ağaçlarında yaşanan verimsizlik sorununun nedenlerinin araştırılması ve bu çerçevede oluşturulması gereken politikaların ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi ve üreticilerinin desteklenmesi amacıyla bir araştırma ve koruma enstitüsü kurulmasını teklif ettim. Ancak AKP ve MHP oyları ile reddedildi. Üretimin artırılarak ülkemizin çam fıstığında bir dünya markası olmasını mı istemiyorsunuz? Nedir üretici ile derdiniz? Kozak Yaylası’nda yaklaşık 10 bin kişi geçimini bu yolla sağlamaktadır. AKP istihdam yaratmadığı gibi ağaçtan ve topraktan kazanç sağlamaya çalışan üreticiye de engel oluyor. Bölge de aynı zamanda altın madeni de işletiliyor. Dikili ve Bergama İlçeleri arasında kalan Çukuralan’da işletilen altın madeni bölgenin en büyük tehdididir. Geçen yıl tüm uyarılarımıza rağmen altın madeni üçüncü kez kapasite artırarak Kozak Yaylası’nın başlangıcı sayılan Kapıkaya Köyü yakınlarına gelmiştir. Bölge halkı sağlıklarını kaybetme riski ile karşı karşıya iken bir de gözü gibi baktıkları ağaçlarını kaybediyorlar. Altın madeni eliyle yeşilin ve doğanın yok olmasına göz yumuluyor. Maalesef AKP ağacın değil, doların yeşilini seviyor.” dedi.

"ÇİFTÇİMİZİN VE ÜRETİCİLERİMİZİN HER ZAMAN MECLİS'TEKİ SESİ OLACAĞIM"

Polat "Seçim bölgem olan İzmir'de Kozak Yaylası'nda köylülere bir söz verdim. Alın teri ile gece gündüz çalışan, emek veren üreten çiftçilerimizin ve köylülerimizin her zaman yanında olacağım. Onların sorunlarını Meclis'te gündeme getirmeye devam edeceğim, onların Meclis'te ki sesi olacağım. Kanun teklifimiz kabul edilmedi ancak mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.