İZENERJİ çalışanları sandığa gidiyor

İZENERJİ ve DİSK Genel-İş arasında yürütülen TİS görüşmeleri devam ediyor. 5 binden fazla işçiyi ilgilendiren görüşmelerede, sendika, sözleşme teklifini işçilere soracak.

BUGÜN SANDIKLAR KURULACAK

BirGün'de yer alan habere göre, DİSK Genel-İş İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Arif Yıldız, “Yarın (bugün) 20 birimde sandık kurulacak ve sözleşmenin kabul edilip edilmeyeceğine emekçiler karar verecek. Emekçiler kabul ederse biz de Büyükşehir Belediyesi’nin teklifini kabul ettiğimizi açıklayacağız” dedi.

Sendikadan alınan bilgiye göre sözleşme kabul edilirse İZENERJİ işçisinin alacağı en düşük ücret 3 bin 551 TL olacak. Toplamda yevmiyelere yüzde 24-25-28 ve 30 oranlarında zam yapılacak. Sosyal yardım paketi 2 bin TL’ye çıkarılacak. Eğitim, iş riskleri, koku primi İZELMAN’la eşit hale getirilecek.

KAMU EMEKÇİLERİ ‘EVET’ DEDİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan Tüm Bel-Sen üyesi kamu emekçileri de önceki gün sandığa giderek sözleşme teklifinde yer alan 6 maddeyi oylamıştı. Oylamadan yüzde 94,7 oranında ‘evet’ oyu çıktığı açıklandı. Belediye ile sendika arasında önümüzdeki günlerde TİS’in imzalanması bekleniyor.