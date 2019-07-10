CHP’li başkan isyan etti: 100 günde borcumuz 7 milyon arttı

İzmir’in turistlik ilçesi Selçuk’ta 31 Mart yerel seçimlerinde AKP’den belediye başkanlığını alan CHP’li Filiz Ceritoğlu Sengel, seçim sonrası 70 milyon borçla karşılaştı. İlk ay maaş ödemekte zorlanan Sengel, geçen hafta Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın açtığı davanın kaybedilmesiyle bir borçla daha karşılaştı.



Bakanlığın. 2010, 2011 ve 2012 yıllarında Efes Antik Kenti girişinde ödenen paraların tahsisine yönelik açılan dava sonuçlandı. Karar sonrası bakanlığa belediyenin 7 milyon lira ödemesi yönünde karar çıktı.100 gün önce 70 milyon borcu olan Selçuk Belediyesi’nin borçu 7 milyon daha artmış oldu. Borçların hizmeti engellemeyeceğini belirten genç Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel sosyal medya hesaplarından,” Borcumuz 77 milyon oldu.Ama yılmıyoruz, iş üretmeye devam ediyoruz” dedi.