Eren Derdiyok Göztepe'de

İzmir’in Süper Lig’deki temsilcisi Göztepe geçen sezon sezon sıkıntı yaşadığı forvet bölgesinde GS’den Eren Derdiyok’a imza attırdı. 1988 doğumlu oyuncu 2+1 yıllık sözleşmeye imza attı.



İsviçre’nin Basel altyapısında futbola başlayan Eren aynı takımda profesyonel oldu ve daha sonra Almanya’da Bayer Leverkusen’e geçti. Futbol yaşantısını yine Almanya’da Hoffenheim’da sürdüren oyuncu buradan 2013-14 sezonunda eski takımı Leverkusen’e kiralık gitti. Türkiye’de ilk kez Kasımpaşa formasını giyen Eren’in yolu daha sonra GS ile kesişti. Eren geçen sezon GS’de 13 Süper Lig maçında oynayarak 7 gol, 4 kez forma giydiği Avrupa maçlarında ise 2 gol kaydetmişti.

Öte yandan Göztepe, iki sezondur takımda olan ve bir yıllık daha sözleşmesi olan santrfor mevkindeki Nebil Ghilas’la karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti. Ghilas Göztepe’nin Süper Lig’e çıktığı ilk sezonda Gaziantepspor’dan alınmış ve 6 gol kaydetmiş ancak geçen sezon çok az süre alarak sadece 1 gol kaydetmişti.