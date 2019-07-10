İzmir'de Devrim Erbil gecesi

İzmir'in sembol yapılarından Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi, Devrim Erbil’in 60’ıncı sanat yılı için hazırlanan Seyrüsefer adlı eserin tanıtılmasına ev sahipliği yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle hazırlanan program Devrim Erbil’in müze eserlerinin sergilendiği eşsiz bir sergiyle açıldı. Eserin tanıtım toplantısına alanında usta isimler Metin Akpınar, Cem Seymen, Müfit Can Saçıntı, Mario Levi, Gülşah Elikbank, Sevinç Atabey, Timur Yılmaz, Erdoğan Aktaş ve Fatih Güner ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in eşi Neptün Soyer de katıldı. Uğur Batı ve Cenk Yüksel’in sunumuyla program gece boyu, müzik, gösteri ve sanat&cced il;ıların konuşmalarıyla devam etti.

Resmin şairi Devrim Erbil’in 60’ıncı sanat yılı için Uğur Batı ve Gülşah Elikbank tarafından hazırlanan ve Karakarga Yayınları’ndan çıkan Seyrüsefer adlı esere, Metin Akpınar, Sunay Akın, Selim İleri, Ayşe Kulin, Buket Uzuner, Mario Levi, Murat Menteş, Nermin Bezmen, Deniz Bayramoğlu, Müfit Can Saçıntı, Yalın Alpay, Ertürk Akşun, Yekta Kopan, Nazlı Eray, Doğan Hızlan, Osman Balcıgil, Mahir Ünsal Eriş öykü ve denemeleriyle katkıda bulundu. Serginin küratörlüğünü ise Prof.Dr. Uğur Batı ve Barış Erbil üstlendi.