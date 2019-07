CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, AKP'li mevkidaşını ziyaret etti

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, 17 Nisan'da göreve atanan AKP İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'yi ziyaret etti. AKP İl Başkanlığı'ndaki buluşmada konuşan Yücel, "İzmir'e hizmet için ne yapabiliriz, her konuda çalışmaya hazırız." dedi. Sürekli ise talepler noktasında her zaman kendilerine ulaşmalarını beklediklerini, İzmir için gerekli her türlü desteği vereceklerini söyledi.