CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, AKP'li mevkidaşını ziyaret etti

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, 17 Nisan'da İzmir il başkanlığına atanan Kerem Ali Sürekli'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulunuldu. AKP il yöneticilerin de bulunduğu buluşmada konuşan CHP İl Başkanı Deniz Yücel, yakın zamanda seçim atlattıklarını, artık hizmet odaklı çalışmak gerektiğini söyledi. Çok partili hayat sonrasında partiler arasında bir hizmet yarışı oluştuğunu ifade eden Deniz Yücel, "Bunu sadece seçim dönemlerinde yapmak doğru değil. Bugün yerel yönetimlerde biz iktidarız yarın başka bir parti, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidar olabilir. Önemli olan halkın bize verdiği iktidar ve muhalefet görevini yerine getirmemiz gerekiyor. Genelde ise AK Parti iktidar. Biz geneldeki iktidar ile yereldeki iktidar olarak İzmir'e ne katabiliriz, kentimize nasıl hizmet edebiliriz, bunu önemsiyoruz. Sizin de göreve geldiğiniz günden ve öncesinden beri uyumlu yapıda ve kişilikte olduğunuzu biliyoruz. Bugün İzmir'e hizmet için ne yapabiliriz, her konuda çalışmaya hazırız. Sizlerin desteğini önemsiyoruz. Bizim üzerimize düşen de ne varsa yapmaya hazırız. Önemli olan halkımıza, milletimize hizmet etmektir. Almış olduğunuz görevde başarılı olmanızı diliyorum" dedi.

'UZLAŞMA KÜLTÜRÜYLE HİZMET EDECEĞİZ'

Deniz Yücel'den sonra AKP İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de, yeni görevine atandıktan sonra CHP'li mevkidaşının kendisini aramasının çok iyi ve önemli bir başlangıç olduğunu söyledi. İzmir'de yeni bir sayfa açacaklarını söyleyen Kerem Ali Sürekli, "Önümüzde 4 yıl seçimsiz bir dönem var. Bu dönemi hem genel hem yerelde iyi değerlendirmemiz lazım. Başkanımızın iyi niyetine, dileklerine katılıyoruz. Biz genelde iktidarız. Yerelde uzun yıllardır İzmir'de muhalefetiz. Vatandaşımız, milletimiz, memleketimiz için icraatları gerçekleştireceğiz. CHP icraatlarını yapacak biz takipçisi olacağız, yapıcı eleştirilerimizi yönelteceğiz. Daha iyi nasıl olur onu söyleyeceğiz. Eksik olan yanlış olan bir şey varsa söyleyeceğiz." dedi.

İadeyi ziyarette bulunacağını söyleyen Kerem Ali Sürekli, Buca Metrosu'nun yatırım programına alınması için Ankara'da 18 aydır onay beklediğinin hatırlatılması üzerine, o konuda bir yanlış anlaşılma olduğunu söyledi.