Soyer'den ‘Ali İsmail Korkmaz’ paylaşımı: Şiddetsiz bir dünya kuralım

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Gezi eylemleri döneminde Eskişehir'de dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz’la ilgili sosyal medyadan paylaşım yaptı.
Soyer, #AliİsmailKorkmaz etiketiyle yaptığı paylaşımda, “Çocuklarımız düşüncelerini ifade ettikleri için bir daha böyle cinayetlere kurban gitmesinler. Birlikte, şiddetsiz bir dünya kuralım, acılarımızı azaltalım.” dedi.
Çocuklarımız düşüncelerini ifade ettikleri için bir daha böyle cinayetlere kurban gitmesinler. Birlikte, şiddetsiz bir dünya kuralım, acılarımızı azaltalım. #AliİsmailKorkmaz pic.twitter.com/DKbfHky4Wc— Tunç Soyer (@tuncsoyer) July 10, 2019