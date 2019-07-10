Soyer'den ‘Ali İsmail Korkmaz’ paylaşımı: Şiddetsiz bir dünya kuralım

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Gezi eylemleri döneminde Eskişehir'de dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz’la ilgili sosyal medyadan paylaşım yaptı.

Soyer, #AliİsmailKorkmaz etiketiyle yaptığı paylaşımda, “Çocuklarımız düşüncelerini ifade ettikleri için bir daha böyle cinayetlere kurban gitmesinler. Birlikte, şiddetsiz bir dünya kuralım, acılarımızı azaltalım.” dedi.