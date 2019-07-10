'Flying Fox' Muğla koylarında

Dünyanın en uzun yatları arasında yer alan, 136 metre uzunluğundaki Keyman Adaları bayraklı mega yat, misafirlerine Hisarönü körfezindeki bakir koyları gezdiriyor.

Selimiye Mahallesi açıklarında alargada bekleyen yatın çevresine, başka bir yat veya botun yanaşmasına ve yaklaşmasına korumalar izin vermiyor.

Değerinin 400 milyon dolar olduğu belirtilen "Flying Fox", yat kiralama, satış, yeni inşaat ve yat yönetimi konularında sektörün önde gelen firmalarından Imperial Yachts aracılığıyla charter olarak hizmet veriyor.

Charter satış temsilcileri, yatın haftalık kirasının 1,5 milyon doların üzerinde olabileceğini belirtiyor.





"Flying Fox"

Yatta acil durumlar için 10 milyon dolarlık Airbus H155 helikopteri hazır bulunuyor. Üzerindeki 2 helikopter pistiyle dikkatleri çeken yatın 11 lüks kabininde, aynı anda 22 misafir ağırlanabiliyor. Yatta jakuzi, spa ve spor salonu da yer alıyor.

"Flying Fox" yatına, geçtiğimiz günlerde Fethiye’de 8 tankerle 210 bin litre akaryakıt ikmali de yapılmıştı.