Güzelyalı Ortaokulu, İtalya'da Türkiye'yi temsil etti

Geçtiğimiz ay beş yüz dansçısı ile Ege Çağdaş Eğitim Vakfı yararına dans gecesi düzenleyen Güzelyalı Ortaokulu ve Yalı Dans Derneği şimdi de ülkesini temsil etmek için otuz öğrencisi ile İtalya’daki halk dansları festivaline katıldı. Ülkemizi başarıyla temsil eden dernek, otuz öğrencisi ile Selanik’te Atasını ziyaretle başladığı festival seyahatinde, öğrencilere unutamayacakları bir gezi deneyimi yaşattı. On beş günlük Avrupa seyahatinde Vatikan, San Marino, Floransa, Pisa, Venedik, Cenevre, Lozan, Montrö, Bern, Zürih, Luzern, Zagrep, Belgrad, Niş ve Sofya yı şehirlerini görme imkanı yakalayan öğrenciler çok özel bir deneyim yaşadılar.



Gezi ekibinde yer alan Müdür Özcan Bakır “ Öğrencilerimiz çok farklı deneyimler yaşıyorlar, dünya tarihini, farklı kültürleri , uzun soluklu bir seyahat ile öğreniyorlar. Biz bu imkanı yarattığımız için çok mutluyuz” dedi.

Dernek kurucusu Nihal Ekren “ Gelen festival çağrılarının tamamına devlet okulunda okuyan dansçılarımız olduğu için yanıt veremiyoruz. İmkanlarımız kısıtlı. Ancak yaz tatiline denk gelen çağrıları değerlendirmeyi başarıyoruz, çünkü bu festivaller hem bizim hem de dansçılarımız için çok anlamlı oluyor. Bu tür etkinliklerin öğrencilerin okul yaşamına ve akademik gelişimlerine katkı sağladığını, aynı zamanda da öğrencilerin vizyon gelişimlerine destek olduğunu düşünüyoruz.” dedi.

Öğrenciler den Doğa Vuslat Avcı “ Her anından yeni bir şey öğrendiğimiz bir festival seyahatiydi, Ailemizden ayrı kalmayı deneyimlemenin yanında bize örnek gösterilen ülkelerin neden örnek gösterildiğini yerinde anladık. Tarihi yerinde öğrenmek, kültürü öğrenmek bizi daha çok geliştiriyor. Keşke bu seyahatler daha çok olsa, daha çok arkadaşımda bunu deneyimlese.” dedi.

Katılımcı velilerden Özlem Kotan ise “Artık ülkemizin değerlerine sahip çıkan, dünya vatandaşları yetiştirmemiz gerekiyor. Bunun içinde aileler ve okulun üzerine çok görev biniyor. Bir devlet okulunda okuyan öğrenciler için büyük bir hayal gibi görünse de doğru ve uzun soluklu planlama ile çocuklarımıza pek çok imkan sunabiliriz. Biz bu seyahati planlayan ve her detayı düşünen festival gezi ekibine minnettarız. dedi.



Ülkemizi başarıyla temsil etmenin gururuyla Türkiye yolunu tutan öğrenciler, seyahat notları için bol bol fotoğraf çekip anı biriktirdiler