İzmir Büyükşehir Belediyesi Kınık için seferber oldu

İzmir’in Kınık ilçesinde sabaha karşı etkili olan yağmur ve şiddetli fırtına sırasında düşen yıldırım aynı aileden iki kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu. Tarlalarındaki tütünlerin üzerini örtmeye çalışan 46 yaşındaki İbrahim Baştürk ve 15 yaşındaki kızı Tülay Baştürk hayatını kaybetti.

Yağmur ve fırtına bölgedeki mevsimlik tarım işçilerinin yaşamını da olumsuz etkiledi. İşçilerin konakladığı çadırlar fırtına nedeniyle uçtu. Çadırlardaki eşyalar da kullanılmaz hale geldi. Açıkta kalan 240 vatandaş ilçedeki spor salonuna yönlendirildi. İlk saatlerden itibaren harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgeye hem teknik hem de insani yardım sağlıyor.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı beş araç ve 22 personeliyle yağmur ve fırtınanın etkilediği bölgede görev yapıyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı görev başındaki 10 personeliyle birlikte işçi ve ailelerine sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeği çıkarıyor. Giyecek ve battaniyenin yanı sıra bebekler için de bez ve hijyenik malzeme temin ediliyor. Büyükşehir Belediyesi olaydan etkilenen vatandaşlara psikolojik destek de sağlıyor. Yerel Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı 8 personel de eksiklerin tespiti ve sorunların çözümü için alanda görev yapıyor. Çalışmaları İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe koordine ediyor.