Şehit Üsteğmen Emre Kargın, Dalaman'da gözyaşlarıyla uğurlandı

Hakkari'de askeri araca PKK'li teröristler tarafından düzenlenen roketli saldırıda Hava Savunma Üsteğmen Emre Kargın ve Piyade Uzman Onbaşı Hüseyin Mertoğlu (27) şehit düştü. Şehit askerler için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören yapıldı. Ardından şehitlerden Kargın'ın cenazesi, dün akşam helikopterle Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na götürüldü. Buradan da Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla, bugün saat 01.00'de Dalaman Havalimanı'na getirilen şehidin cenazesi, daha sonra cenaze aracıyla, Dalaman Devlet Hastanesi morguna ulaştırıldı.

Şehit Emre Kargın'ın emekli trafik polis memuru babası Muhammet Kargın (55), annesi Saadet Kargın (51) ve kız kardeşi Erva Kargın (20) ise gün boyu taziyeleri kabul etti. Baba Muhammet Kargın, "Milletimizin başı sağ olsun. Vatanımıza ve milletimize bir oğlan feda ettik. Diğer türlü yapabileceğimiz hiçbir şeyimiz yok. En son, geçen pazartesi günü akşam telefonla görüştük. Irak'ın kuzeyindeki birliklerimize mühimmat götürürlerken roket atmışlar. Bir an önce bu hainlerin kökünün kazınmasını istiyoruz. Dış güçlerin desteği olmazsa, bu hainler asla atacak roket bulamazlar. Türkiye'yi yıpratmak için elinden geleni yapıyorlar" dedi.