Çeşme'de turnuva heyecanı

18 yaş altı sporsever gençler Çeşme’de “The Best Camp Summer 2019” kampında buluştu. 16-24 Haziran tarihleri arasında sekiz gün boyunca devam eden kampta 2000’den fazla genç sporcu, turnuvalar ve hazırlanan etkinliklerin yanı sıra, Çeşme Altın Yunus Hotel’in havuz ve plaj gibi olanaklarından yararlandı.



Yurt dışından da gelen birçok spor kulübünü ağırlayan The Best Camp Summer 2019, genç yeteneklere farklı uluslardan aynı sporla ilgili yaşıtlarıyla yarışma ve tatil yapma imkanı buldu.





Hem tatil hem de turnuva



Tatil, spor ve yarışma ekseninde hazırlanan kampta Türkiye’nin birçok yerinden katılan genç basketbolcu ve voleybolcular, kampın keyfini çıkardı. 44 takım sahada kıyasıya yarışırken, maç bitiminde birlikte suyun ve tatil tadında bir kampın keyfini çıkardı.





Çocuklar spora doydu



Yapılan maçlar esnasında kıyasıya mücadele eden sporcular düzenlenen oyunlar ve etkinliklerle kampta eğlenirken bir yandan da diğer illerden gelen sporcular ile arkadaşlıklarını pekiştirdi. Genç yetenekler yapılan 200’ün üstünde maç ile sezon sonrasında tekrardan maç yapma fırsatını elde etti.