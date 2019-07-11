Başkan Utku Gümrükçü'den önemli açıklamalar

Belediyede tek karar verici kendisi olmadığını çalışma arkadaşları ve vatandaşların da görüşlerini alarak hizmet için adım attıklarını ifade eden Başkan Gümrükçü, “Bir işi yaparken tek başıma değil çalışma arkadaşlarımla karar veriyorum. Vatandaşları da dinlemek için mahallelere gidiyoruz. 26 mahallede analizler yapıyoruz. Kanaat önderleri, imamlar, emniyet görevlileri dahil herkesi davet ediyor, sorunlarını ve önerilerini dinliyoruz. Her mahalleye sandık kuruyoruz, dilek ve önerilerini alıyoruz.” dedi. Önümüzdeki hafta Birleşmiş Milletler’den bir heyet gelecek ve bizim çevreye yönelik çalışmalarımızı izleyecek, inceleyecek” dedi.

Gümrükçü, ilçede sorunlarımız olduğu gibi borçlu bir belediye aldık. Ama şanslıyız. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer ile birlikte çalışıyoruz. Biz bu ekonomik durumu toparlarız. Demirden korkan trene binmez. İçerideki kaçakları kapatıp el ele verdiğimizde, vatandaş da bizim yanımızda olursa istediğimiz hedefe ulaşacağız” diye konuştu.

ÇÖP SORUNU

Gazetecilerin Harmandalı çöplüğü ile ilgili sorularına vecap veren Gümrükçü, “ Çöp tesisi gelirken bize sorulmadı. Orada yangınlar çıkıyor. Raporlar açıklanıyor. Biz seçimlerde vatandaşlarımıza ‘çöp kokusundan kurtulma’ vaadinde bulunduk. İnsanlar burada elektrik olacaksa çöp kalacak diye düşünüyor. Bu şartlarda çöpü Çiğli’den kaldıramazsınız. Gidecek başka yeri de yok. Bu elektrik üretimi çöpü kaldırma konusunda ilk aşama ve geçiş yöntemidir. Yeni tesisler yapılması gerekiyor. Karşıyaka Yamanlar’da yapılacak tesis bitmeden çöp buradan gitmez. En az iki yıl daha burada kalacak. Çöpün bir de koku ve kamyonlardan gelen atık su sorunu var. Kamyon güzergahını değiştirirsek koku sorunu kısa vadeli çözülür. Çöpün dönüşümü ve karlı hale gelmesi, kaynağında dönüşüm konularında da çalışmalar yapıyoruz. Bu konularda yeterli tecrübem var”dedi.

Gümrükçü, “Çiğli’yi ikiye bölen İZBAN’nın yer altına alınması, kentsel dönüşüm gibi bazı konuları acilen çözeceklerini ifade etti.

BANKAMATİK ÇALIŞANLARINI GÖNDERDİK

Bazı işçilerin hiç belediyeye gelmediğini bankamatik memuru olduğunu tespit ederek işten çıkaran Başkan Gümrükçü o işçilerle ilgili soruya cevap verdi. Gümrükçü, “Mesela bir personel vardı. Kendisi, Kardeşi, ablası çalışıyordu. Bankamatik olmadığını söyleyenler var. Bizde aksi belgeler var. 2014’ün Eylül’ünde işe girenler bir kez bile parmak basmadan para almış. Bankamatik değilim diyor ama aslanlar gibi bankamatik.Vatandaşın parasından alıyorlar. Hak etmiyorlar. CHP’li olanların herkesten çok çalışması gerekiyor. Emek en yüce değerse bunu yapmaları lazım. Belediyede yeri boş, müdürlük karşılığı birim olarak boştu. İspat etsin, gören varsa gerekeni yaparım” diyerek işten çıkarmakta haklı olduğunu anlattı.