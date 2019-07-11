Türk kirazı Çin seddini aştı

Türkiye tarihinde ilk kez 2019 yılında ihracat vizesi aldığı Çin’e 1 milyon 380 bin dolarlık kiraz ihraç etti. Hong Kong’a ise; yüzde 76’lık artışla 3 milyon 357 bin dolarlık Türk kirazı gönderildi.

Çinlilerin sofrasında kiraz olmasının prestij göstergesi olduğunu ve Çinlilerin kirazı çok sevdiğini belirten Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, Çin’e kiraz ihracatının önündeki engellerin kaldırılması için Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı işbirliğinde yürüttükleri çalışmalarda mutlu sona ulaştıklarını, Çin’e kiraz ihracatının start aldığını kaydetti.