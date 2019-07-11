Açık Stüdyo'dan 'Kalıcı Güncel: Doğa' etkinliği

Son yıllarda gündeme gelen güncel performans sanatları alanında İzmir’de önemli etkinlikler yürüten bağımsız inisiyatif Açık Stüdyo, yeni bir projeye daha imza atıyor. İnsan ve doğa ilişkisinin sorgulanacağı proje kapsamında beden odaklı atölye ve performanslar yer alacak.

K2 Güncel Sanat Merkezi’nin Urla’da yapılandırdığı bir kültür kampüsü olan K2 Urla Nefes Alanı’nda hem yetişkinlere hem de çocuklara yönelik atölye çalışmaları gerçekleştirilecek. İzmir’de 3 yıldır faaliyet gösteren Açık Stüdyo, “Kalıcı Güncel: Doğa” isimli yeniprojesini hayata geçiriyor. Açık Stüdyo, K2 Urla Nefes Alanı, Kültür İçin Alan ve İDAS NRW işbirliği ile hayata geçirilen, insan ve doğa ilişkisinin sorgulandığı “Kalıcı Güncel: Doğa” projesi kapsamında Türkiye ve Avrupa’da faaliyet göstermekte olan uluslararası sanatçılar, Urla’da bir araya gelecek. Beden odaklı atölye ve performanslara yer verilecek etkinliklere katılım ücretsiz olacak. Etkinlikler 15Temmuz 2019 tarihinde başlayacak, 1 Ağustos 2019 tarihinde sona erecek. Ayrıntılı bilgi için www.acikstudyo.com internet sitesine girebilirsiniz.