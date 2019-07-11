Bornova'nın köyleri üretimle kalkınacak

Sokak sokak gezip mahalle sakinleri ile selamlaşan, talep ve şikayetleri dinleyen Başkan İduğ, Bornova Belediyesi'ne ait alanları ve binaları gezdi. Mahalle Muhtarı Nedim Sert'ten mahallenin demografik yapısı ve üretilen tarım ürünlerine ilişkin bilgiler alan Dr. Mustafa İduğ, özellikle yurttaşların ekonomisine katklı sağlayacak projeler ortaya koymak istediklerini ifade etti.

Üretimin önemine dikkat çeken İduğ, "Özellikle kırsal bölgelerdeki mahallelerimizde yerel üreticimize katkı sağlayacak çalışmalar yapacağız. Köylerimiz üretimle kalkınacak" dedi. Başkan İduğ, bu amaç doğrultusunda mahallenin merkezinde bulunan atıl durumdaki taş binanın üretim amaçlı kullanılabileceğini de söyledi.