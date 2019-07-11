Çeşme en güzel plajı ile Türkiye birincisi oldu

Türkiye’nin girişi ücretsiz en güzel plajına sahip olmanın gururunu yaşadıklarını dile getirenÇeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, “Çeşme yeryüzü cenneti, İzmir’in gözbebeği…Suyu, kumu ve sahilleri ile eşsiz güzelliğini bir kez daha taçlandırmış oldu. Görevegeldiğimizdeki ilk icraatlarımızdan bir tanesi şezlong anarşisine son vermek oldu. Şezlong veşemsiyeleri kaldırdık, vatandaşlarımıza, “Havlunu al gel” dedik. Vatandaşlarımız da çokmutlu oldu. Bu uygulamamız takdir görmüş ve birinci seçilmemizi sağlamış. Bu onur bizeIlıca Plajı’nın sadece Türkiye’nin değil, dünyanın en güzel plajları arasında yer aldığının altınıçizen Başkan Oran, jüri üyelerine teşekkür etti.