Buca’da spora bahane yok

Buca’da her çocuğun yüzme bilmesi ve deniz kültürüyle barışık olması için çalışmalarını sürdüren Buca Belediyesi, Gençlik ve Spor Kulübü kanalıyla açtığı yüzme kurslarında hem çocuklara hem de annelere çifte imkan sunuyor. Buca Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü tarafından başlatılan yaz kursları kapsamında, futbol, tenis, yüzme, pilates, taekvando gibi birçok alanda Bucalı miniklere spor yapma imkanı sunarken, geleceğin milli sporcularının Buca'dan çıkmasına öncülük ediyor. Yaz kursları kapsamında Buca Belediyesi Olimpik Yüzme Havuzu’nda gerçekleştirilen yüzme kursları, yine en çok ilgi gören kurslardan biri oldu.