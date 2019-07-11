Buca’da spora bahane yok

Buca Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü tarafından açılan yaz kurslarının gözdesi yüzme kurslarında veliler ve çocuklara çifte spor imkanı sağlandı. Çocuklarını havuza getiren veliler, minikler yüzme öğrenirken ücretsiz pilates yapıyor.
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe, 12:21

Buca’da her çocuğun yüzme bilmesi ve deniz kültürüyle barışık olması için çalışmalarını sürdüren Buca Belediyesi, Gençlik ve Spor Kulübü kanalıyla açtığı yüzme kurslarında hem çocuklara hem de annelere çifte imkan sunuyor. Buca Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü tarafından başlatılan yaz kursları kapsamında, futbol, tenis, yüzme, pilates, taekvando gibi birçok alanda Bucalı miniklere spor yapma imkanı sunarken, geleceğin milli sporcularının Buca&#39;dan çıkmasına öncülük ediyor. Yaz kursları kapsamında Buca Belediyesi Olimpik Yüzme Havuzu’nda gerçekleştirilen yüzme kursları, yine en çok ilgi gören kurslardan biri oldu.

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