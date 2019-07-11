Basketbolcular ile Antrenör Muhsin Karakuleli, Gaziemir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Lütfü Özcan ve kulüp yöneticisi Tahir Türkbay’ı makamında ağırlayan Belediye Başkanı Halil Arda sporcuların mutluluğuna ortak oldu, sporcuları kutladı. Basketbolculara sporu hiçbir zaman bırakmamalarını öğütleyen Başkan Arda, “Bu gururu bana yaşattığınız için sizi yürekten kutluyorum. Başarınızı takdir ediyorum. U18 Basketbol Erkekler Üst Ligi’nde de büyük başarıya imza atacağınıza gönülden inanıyorum. Başarı için çok çalışmak gerektiğini, çok çalışınca neler kazanacağınızı en iyi siz bilirsiniz. İyi bir üniversitede okumak, iyi bir takımda basketbol oynamak en büyük hedefiniz olsun” diye konuştu.
Gaziemir'den büyük başarı
İzmir U18 Basketbol Erkekler Alt Yapı Ligi’ni ikincilikle tamamlayan Gaziemir Belediyesi Basketbol Takımı bir üst lig olan İzmir U18 Basketbol Erkekler Üst Ligi’ne yükseldi. Bir üst lige çıkmanın gururunu yaşayan sporcular, kupa ve madalyalarıyla Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda’yı ziyaret etti.
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Yayınlanma tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe, 12:22