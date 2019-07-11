Selçuk Belediyesi'nden 'SELBİM' hizmeti

Bir kentte en çok o kentte yaşayanların var olduğu anlayışıyla yola çıkan SELBİM, Selçuk Belediyesi Hizmet Binası zemin katta hizmete başladı. Vatandaşlar artık SELBİM üzerinden her türlü şikayetlerini 0 533 814 33 37 numaralı WhastsApp ihbar hattına iletebilecek. SELBİM WhatsApp ihbar hattının yanı sıra sistem 4448 892 numaralı telefon hattıyla da vatandaşların hizmetinde olacak. Ayrıca www.selbim.selcuk.bel.tr adresinden veya [email protected] adreslerinden de alınacak olan istek ve şikayetler, ilgili personel tarafından en kısa sürede cevaplandırılacak.

“SELBİM İLE ARTIK SELÇUK’A, SELÇUKLULAR’A DAHA YAKIN OLACAĞIZ”

Selçuk Belediyesi iletişim merkezinin danışma veya bir hizmet masasından farklı bir yapı olduğuna dikkat çeken Başkan Sengel; “Selçuk’un marka kent olması yolunda atılacak adımlarından biri olan SELBİM, teknolojinin en büyük geri dönüşlerinden biri olacaktır. SELBİM, Selçuk halkına uzun yıllar hizmet edebilecek büyük bir inovasyon sistemidir. SELBİM ile artık Selçuk’a, Selçuklular’a daha yakın olacağız. Yani Selçuk Belediyesi; her zaman vatandaşa bir telefon kadar yakın olacak” diyerek, 0 533 814 33 37 numaralı WhatsApp ihbar hattından istek, şikayet ve önerileri beklediğini kaydetti.