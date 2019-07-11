Narlıdere’nin yaz kursları başladı

Narlıdere Belediyesi tarafından çocukları yaz aylarında spor aktiviteleriyle buluşturmak amacıyla düzenlenen yaz okulları başladı. Futbol, basketbol, yüzme ve voleybol kurslarına toplamda 400’e yakın çocuk kayıt yaptırdı. Yaz kurslarına katılan çocuklar, 2 ay boyunca uzman eğitmenlerden ders alacak.





'HER ŞEY ÇOCUKLAR İÇİN'



Çocukların gelişimine önem verdiklerini ve çocuklar için çalıştıklarını söyleyen Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, "Biz, önce çocuklar ve gençler diyen, bunun için elinden geleni yapan bir yerel yönetim anlayışına sahibiz. Çocuklarımızın çok daha güzel günler geçirmesi ve tatile gidemeyenlerin burada eğlenceli vakit geçirebilmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çocuklarımızın yeteneklerini ortaya çıkarabilmeleri için çalışıyoruz" dedi.