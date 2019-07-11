Narlıdere’nin yaz kursları başladı

Okulların kapanmasıyla birlikte çocuklara yönelik sosyal ve sportif aktivitelerini artıran Narlıdere Belediyesi, 4 farklı branşta yaz okulu açtı. Futbol, basketbol, voleybol ve yüzme dalında açılan kursların, çocukların gelişimine katkı sunacağını söyleyen Belediye Başkanı Ali Engin “Yaz okullarımızla, çocuklarımıza tatilde nitelikli vakit geçirme imkanı sağlıyor, hem öğrenip hem de eğlenecekleri ortamlar yaratıyoruz" dedi.
İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe, 12:32

Narlıdere Belediyesi tarafından çocukları yaz aylarında spor aktiviteleriyle buluşturmak amacıyla düzenlenen yaz okulları başladı. Futbol, basketbol, yüzme ve voleybol kurslarına toplamda 400’e yakın çocuk kayıt yaptırdı. Yaz kurslarına katılan çocuklar, 2 ay boyunca uzman eğitmenlerden ders alacak.



'HER ŞEY ÇOCUKLAR İÇİN'

Çocukların gelişimine önem verdiklerini ve çocuklar için çalıştıklarını söyleyen Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, "Biz, önce çocuklar ve gençler diyen, bunun için elinden geleni yapan bir yerel yönetim anlayışına sahibiz. Çocuklarımızın çok daha güzel günler geçirmesi ve tatile gidemeyenlerin burada eğlenceli vakit geçirebilmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çocuklarımızın yeteneklerini ortaya çıkarabilmeleri için çalışıyoruz" dedi.

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