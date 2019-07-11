İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyertarafından açıklanan muhtarlara ücretsiz ulaşım uygulaması mecliste oybirliğiyle kabul edildi. İzmir'deki 1294 muhtar, hafta içi mesai saatleri süresince toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanacak. Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alınan karar doğrultusunda muhtarlar otobüs,metro, tramvay, banliyö trenleri ile vapurlara ücret ödemeden binebilecek. Ücretsiz ulaşımiçin muhtarlık kimlik kartlarını göstermeleri yetecek.
İzmir'de muhtarlara ücretsiz ulaşım başladı
Muhtarlara ücretsiz ulaşım uygulaması mecliste oy birliğiyle kabul edildi. İzmir'deki 1294 muhtar, hafta içi mesai saatleri süresince toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanacak.
|
Bunlarla da ilgilenebilirsiniz
Yayınlanma tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe, 13:04