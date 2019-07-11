İzmir'de muhtarlara ücretsiz ulaşım başladı

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyertarafından açıklanan muhtarlara ücretsiz ulaşım uygulaması mecliste oybirliğiyle kabul edildi. İzmir'deki 1294 muhtar, hafta içi mesai saatleri süresince toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanacak. Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alınan karar doğrultusunda muhtarlar otobüs,metro, tramvay, banliyö trenleri ile vapurlara ücret ödemeden binebilecek. Ücretsiz ulaşımiçin muhtarlık kimlik kartlarını göstermeleri yetecek.

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