Bodrum'da halk istedi, belediye yaptı

Vatandaşların beğenisini kazanan mavi şezlonglara ek olarak belediye plajlarında plaj sandalyeleri de dağıtılacak. Pilot bölge olarak seçilen Gündoğan’ın ardından uygulama diğer belediye plajlarında da hayata geçirilecek. Bodrum Belediye plajlarında bir süre sonra vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilecek mini büfe ve kafeterya gibi tesisler de oluşturulacak. Amaç, Bodrumluların ve tatil için Bodrum’a gelen vatandaşların gönül rahatlığıyla deniz keyfi yaşayabilecekleri ekonomik, temiz ve konforlu plajlar oluşturmak.





ENGELLİ BİREYLERE ÖZEL ŞEZLONG



Bodrum Belediyesi, önümüzdeki günlerde belediye plajlarında engelli vatandaşlar için özel şezlongları da hizmete sunacak. Böylece, çevre kirliliğine yol açan, geceleri yatak olarak kullanılan ve zaman zaman yakılarak, denize atılan plastik şezlongların yarattığı tahribatın önüne geçen Bodrum Belediyesi, modern, temiz ve doğa dostu uygulamasıyla Bodrum’daki diğer işletmelere de örnek olmayı hedefliyor.





“NASIL BİR PLAJ İSTİYORUZ” TOPLANTISI YAPILDI



Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın 'doğaya ve çevreye saygılı' belediyecilik anlayışı doğrultusunda aldığı plastik şezlongların kaldırılması kararı, 15 Nisan 2019 tarihinde Bodrum Ticaret Odası’nda halkın geniş katılımıyla gerçekleştirilen “Nasıl bir plaj istiyoruz” toplantısının sonucunda hayata geçirilmişti. Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, işletmeciler ve vatandaşların katıldığı toplantıda “Bodrum’u halkla birlikte yöneteceğiz demiştik. Halkımızın kıyılarımızdan ve denizlerimizden rahatça faydalanmasını sağlamak önceliklerimiz arasında. Artık söz bizlere değil, sizlere düşüyor” diyen Başkan Aras, bu konuda öneri ve görüşleri kayıt altına alarak, belediye plajlarında halkın talepleri doğrultusunda düzenleme yapacaklarını belirtmişti.



HALKIN İSTEK VE ŞİKAYETLERİNİ DİNLEDİ



Vatandaşların iskeleler, şezlonglar, soyunma kabinleri, duş, tuvalet vb. plaj donanımlarının temizliği konularındaki istek ve şikayetlerini dinleyen Aras, konunun plajlarla ilgili kurulacak bir komisyonda değerlendirileceğini ve yeni düzenlemelerin yavaş yavaş hayata geçirileceğini vurgulamıştı. Belediye plajlarında doğaya, çevreye saygılı malzemelerle hizmet vermek istediklerini belirten Başkan Aras, “Belediye olarak sadece doğal hasır şemsiyeleri plajlarımızda kullanacağız. Plastik sandalye, masa ve şezlongların yarattığı görüntü kirliliğinden kurtulmamız gerekiyor. Cennet gibi sahillerimizi, şezlong ve şemsiye kalabalığından kurtararak doğal ve özlenen güzelliğine kavuşturmak istiyoruz. Bodrum sahillerindeki plastik sandalye, masa ve şezlonglardan kurtulmamız gerekiyor. Bu hem görüntü kirliliği yaratıyor, hem de her sezonda bu şezlonglar çöp oluyor. İşletmelerimizin de planlamasını bu yönde yapmasını öneriyoruz. Hemen bugün olmasa da belli bir süre içinde bu görüntüden kurtulmalıyız."dedi.