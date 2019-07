21 yaş altı Dünya Karate Şampiyonası’nda Almanya’yı temsil edecek

1999 yılında Almanya’nın Hamburg kentinde doğan Türk asıllı Alman vatandaşı olan Aleyna Gencer, eğitimini bu yıl spor öğretmenliği bölümünde sürdürecek. Küçük yaşlarda karate sporuna ilgi duyan ve annesi Deniz Gencer’in de desteği ile 2009 yılında, daha on yaşında iken ilk antrenmandan itibaren antrenörünün deyişiyle yetenekli olduğunu gösterdi. 2009’dan 2019’a kadar on bir yıl boyunca Hamburg’da yapılan yarışmalarda her yıl birinciliği kimselere kaptırmayan Aleyna 2011 ve 2012 yıllarında Almanya şampiyonluğunu elde etti. 2013-2018 yılları arasında Almanya’da düzenlenen çeşitli yarışmalarda ikincilik ve üçüncülük dereceleri alan ve dikkatleri üzerine çeken Aleyna geçtiğimiz aylarda yapılan yarışmalarda Almanya ikinciliği kazandı.



Haziran ayındaki yarışmalarda 21 yaş altı kategorisinde Almanya birinciliği elde etmesi üzerine Alman milli takımına çağrılan Aleyna Gencer madalya zengini oldu. 2019 Subat ayında Danimarka’ da yapılan 21 yaş altı 50 kilogramda Almanya şampiyonluğunu kazanan Aleyna, yine Alman milli takımı adına yarışmıştı.



Aleyna, yine Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde de turnuvalara katılarak çeşitli dereceler elde etti. İtalya, Danimarka ve İskoçya’da birincilik; İsveç ve Belçika’da ikincilik, Türkiye’de üçüncülük; Almanya’nın Berlin, Koblenz, Frankfurt, Kemnitz ve Erfurt kentlerindeki tüm yarışmalarda birincilik elde etti.