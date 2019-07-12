21 yaş altı Dünya Karate Şampiyonası’nda Almanya’yı temsil edecek

Yirmi yaşındaki Aleyna Gencer, ekim ayında Şili’nin Santiago şehrinde yapılacak olan 21 yaş altı Dünya Karate Şampiyonası’nda Almanya karate milli takımını temsil edecek. 2018 yılında gösterdiği başarılar nedeniyle Alman milli takımına seçilen ve ilk kez uluslararası müsabakalara katılan Aleyna Danimarka’da yapılan 21 yaş altı Avrupa Karate Şampiyonası’nda da Avrupa 5’incisi oldu.
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İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma, 08:44

[Haber görseli]1999 yılında Almanya’nın Hamburg kentinde doğan Türk asıllı Alman vatandaşı olan Aleyna Gencer, eğitimini bu yıl spor öğretmenliği bölümünde sürdürecek. Küçük yaşlarda karate sporuna ilgi duyan ve annesi Deniz Gencer’in de desteği ile 2009 yılında, daha on yaşında iken ilk antrenmandan itibaren antrenörünün deyişiyle yetenekli olduğunu gösterdi. 2009’dan 2019’a kadar on bir yıl boyunca Hamburg’da yapılan yarışmalarda her yıl birinciliği kimselere kaptırmayan Aleyna 2011 ve 2012 yıllarında Almanya şampiyonluğunu elde etti. 2013-2018 yılları arasında Almanya’da düzenlenen çeşitli yarışmalarda ikincilik ve üçüncülük dereceleri alan ve dikkatleri üzerine çeken Aleyna geçtiğimiz aylarda yapılan yarışmalarda Almanya ikinciliği kazandı.

Haziran ayındaki yarışmalarda 21 yaş altı kategorisinde Almanya birinciliği elde etmesi üzerine Alman milli takımına çağrılan Aleyna Gencer madalya zengini oldu. 2019 Subat ayında Danimarka’ da yapılan 21 yaş altı 50 kilogramda Almanya şampiyonluğunu kazanan Aleyna, yine Alman milli takımı adına yarışmıştı.

Aleyna, yine Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde de turnuvalara katılarak çeşitli dereceler elde etti. İtalya, Danimarka ve İskoçya’da birincilik; İsveç ve Belçika’da ikincilik, Türkiye’de üçüncülük; Almanya’nın Berlin, Koblenz, Frankfurt, Kemnitz ve Erfurt kentlerindeki tüm yarışmalarda birincilik elde etti.

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