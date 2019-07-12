İzmir’in transfer gündemi



Dokuz sezon önce Süper Lig’de iken geçen sezon amatör kümeye düşen Bucaspor ise Tire 1922 ile anlaşarak kulübün adını değiştirdi ve önümüzdeki sezon Bucaspor FK adıyla 3. Lig’de oynayacak. Maçlarını Buca’da oynayacak olması ise 15 bin kişilik yeni Tire Atatürk Stadı’nı atıl duruma düşürecek. Endüstriyel futbol böyle bir şey; koskoca Tire 3. Lig’deki profesyonel takımına sahip çıkamadı ve 60 milyon harcanarak İzmir Büyükşehir ve Tire Belediyesi kaynaklarıyla yapılan yepyeni stat da açığa düşmüş oldu.

Göztepe hareketlendi İzmir’in Süper Lig’deki tek temsilcisi Göztepe Cezayirli santrafor Ghilas’ı elinden çıkararak rahatladı. Kosta Rika milli takımından dönen Borges’le de kulüp bulunursa yollar ayrılacak. Daha önce alt liglerden üç oyuncuyu bünyesine katan ve Muritela gibi genç futbolcularını deneyen Göz Göz’ün ilk flaş transferi hafta ortası GS’den renklerine bağladığı Eren. Transferde vites yükseltmesi ve görüşülen yabancı oyuncularla sözleşme için yayıncı kuruluş, Kulüpler Birliği Vakfı ve TFF arasındaki toplantıların bitmesi bekleniyor. Geçen haftaki ilk toplantıdan sonuç çıkmadı. Yayıncı kuruluş beş yıllık anlaşmasına karşın yüzde 30 dolayında indirim istiyor. Bu durumda Göztepe’nin kasasına kaç para gireceği belli olacak ki transferde ona göre hedef belirlesin ve görüştüğü futbolcuların bütçesine göre olanını renklerine bağlasın. Tamer Tuna, takımın geçen sezonki gibi sıkıntı yaşamayıp hedef de koyabilmesi için yönetimden birinci sınıf bir stoper ve sol bek ile bir ön libero da bekliyor.



Spor Toto 1. Lig’deki 3 İzmirli

Geçen sezon 2. Lig’de şampiyon olan İzmir takımı Menemen Belediyespor da önümüzdeki sezon Spor Toto 1. Lig’de oynayacak. İç çekişmeler ve kongre süreçleriyle yeni yeni durulan Menemen’de teknik direktör Suat Kaya ayrıldı. Yerine Ramazan Kurşunlu geldi.



Geçtiğimiz iki haftada altyapıdan çok sayıda isimle profesyonel sözleşme imzalayan Altınordu, geçen sezonun ortasında söz kestiği Alican’ı Başakşehir’e gönderdi. Kaptan Hasan Samsunspor’a gitti. Serdar da takımdan koptu. Kırmızı lacivertlilerin genç yıldızları Erce, Yusuf ve Kerim’in bu sezon da devam etmeleri söz konusu. Önümüzdeki sezon çok daha genç bir kadro ile mücadele edecek olan ve takviye için Avrupa’daki genç oyuncularla ilgilenen Altınordu “gençlik ateşine” ve dokuzuncu sezonuna başlayacak olan teknik direktör Hüseyin Eroğlu’na güveniyor.

İzmir ekiplerinden Altay’da henüz transfer hareketi yok. Adı bir ara GS ile de anılan fakat rotasını Gazişehir’e çeviren stoper Ulaş’ın transferi gerçekleştiğinde siyah beyazlıların transfer için düğmeye basacağını söyleyebiliriz. Teknik direktör Sait Karafırtınalar ile yoluna devam edecek olan ve iskeletini büyük ölçüde koruyan, geçen sezonun gol kralı Marco’yu da kadrosunda tutan Altay geçen sezon yakalayamadığı play-off’u önümüzdeki sezon yakalamak amacında ve bu da büyük ölçüde kadro takviyesine bağlı.



K.Yaka Toros’la devam



Geçen sezon genç kadrosuyla ciddi sorunlarla boğuşmasına karşın 3. Lig’de play-off oynama başarısını gösteren Karşıyaka önümüzdeki sezon da iskeletini koruyup genç bir kadroyla devam edecek. Teknik direktör Mesut Toros da devam ediyor. Karşıyaka, 9 Temmuz’da Çiğli’deki tesislerde açtığı sezonun hazırlıklarının ikinci etabını ise Afyonkarahisar’da sürdürecek. Yeşil kırmızılıların hedefi en azından play-off’a kalarak 2. Lig hesabı yapmak.