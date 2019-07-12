Başkan Sandal, aynı zamanda kadınlarla da Havuz Düğün Salonu’nda bir araya geldi. Sandal, “Yeni bir sayfa açalım, yeni işler yapalım, yol haritamızı belirlerken toplumun tamamıyla bu yol haritasını hazırlayalım. Onların da fikirlerini, önerilerini, görüşlerini alalım. Ortaya herkesin hemfikir olduğu ortak akılla yeni bir yol haritası belirleyelim ve bu yol haritasının sonunda 2023’te Bayraklı’yı nereye götürmek istiyorsak, elbirliği ile Bayraklı’yı istediğimiz noktaya taşımakla ilgili üzerimize düşen ne tür görevler varsa hepsini yerine getirelim” dedi.
Bayraklı Belediye Serdar Sandal: Bayraklı çocuk ve gençlik kenti olsun
Bayraklı Belediyesi meclis salonunda çocukları ve gençleri ağırlayan Başkan Sandal, “Yarınlar sizin. Bizim bugün yapacağımız çalışmalar beş, on, on beş yıl sonra sizin hayatınızı değiştirecek, sizin hayatınızı kolaylaştıracak veya zorlaştıracak. Biz de diyoruz ki; madem çocuklarımız ve gençlerimiz için çalışıyoruz, yeni bir kent yaratıyoruz, biz de bunu çocuklarımıza ve gençlerimize soralım. Acaba
Yayınlanma tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma, 09:41