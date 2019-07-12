Bayraklı Belediye Serdar Sandal: Bayraklı çocuk ve gençlik kenti olsun

Bayraklı Belediyesi meclis salonunda çocukları ve gençleri ağırlayan Başkan Sandal, “Yarınlar sizin. Bizim bugün yapacağımız çalışmalar beş, on, on beş yıl sonra sizin hayatınızı değiştirecek, sizin hayatınızı kolaylaştıracak veya zorlaştıracak. Biz de diyoruz ki; madem çocuklarımız ve gençlerimiz için çalışıyoruz, yeni bir kent yaratıyoruz, biz de bunu çocuklarımıza ve gençlerimize soralım. Acaba