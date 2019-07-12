İzmir’e direkt uçuşlar artacak

İZTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler ve SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Fevzi Çalışkan tarafından imzalanan protokole göre, İZTO İzmir’den direkt uçuşlar konusunda tanıtım ve salon desteği sunarken, havayolu şirketi de İZTO üyelerine çeşitli indirim ve uçuş kolaylıkları sağlayacak. İZTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler, kentin lojistik ve altyapı anlamında direkt uçuşlar için cazip bir şehir olduğunu söyleyerek İzmir’den 25 ülkede 42 destinasyona direkt uçuş bulunduğunu dile getirdi. Yabancıların İzmir’e olan ilgisini artırmaya büyük önem verdiklerini anlatan Kızılgüneşler, direkt uçuşların yetersiz olduğunu belirterek “İzmir’den yapılacak 4 saatlik bir uçuşla 60 ülkede 1.5 milyar nüfusa ulaşabiliyoruz. Birkaç saatlik direkt uçuşla 10 trilyon dolarlık bir dış ticaret pazarının istediğimiz noktasına gidebiliyoruz” dedi.



‘İzmir’in ana taşıyıcısıyız’



Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan da İzmir’in kendileri için büyük önem taşıyan bir kent olduğunu söyledi. 2006 yılında İzmir’de 2 uçak, 4 destinasyon, 70 çalışan ile başladıklarını anlatan Çalışkan, “Bugün15 uçak, toplam 44 destinasyon ve 700 çalışan ile devam ediyoruz. Biz, İzmir’in ana taşıyıcısıyız. İzmir’i, direkt ve tarifeli seferlerle, hem yurtiçinde hem yurtdışında en fazla noktaya bağlayan havayolu şirketiyiz. Bu yaz, İzmir’e rekor bir koltuk kapasitesi sunduk. 1.7 milyon koltuk, bizim şimdiye kadar İzmir pazarına arz ettiğimiz en büyük koltuk kapasitesidir. Bu doğrultuda da İzmir’de dış hatlarda yüzde 80’in üzerinde bir pazar payımız var” dedi.