Sağlık Sen İzmir üyelerinden şiddete karşı bantlı eylem

Bayraklı 20 No’lu Aile Sağlığı Merkezi’nde hasta B.Y. Dr. Mahide Agara’dan kendisine rapor yazmasını istemiş, Dr. Agara’nın olumsuz cevap vermesi üzerine hasta B. Y.doktor ve iki sağlık çalışanını darp etmişti. Diğer yandan, Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi Dahiliye yoğun bakım servisinde 72 yaşındaki bir hastanın hayatını kaybetmesi üzerine, yaklaşık 30-35 kişilik cenaze yakınları tarafından çalışanlar saldırıya uğrayıp, darp edilmişti.

Yaşanan şiddetin ardından sağlık çalışanları eylem yaparak, en son yaşanan şiddeti protesto etti. Eylem sırasında ağızlarına siyah bant çekerek, tepkilerini dile getiren çalışanlar her gün şiddetle karşı karşıya olduklarını ifade etti. Demokratik Sağlık Sen İzmir İl Başkanı Ahmet Doğruyol’da şiddete uğrayan sağlık çalışanlarının hep yalnız bırakıldığını söyledi. Doğruyol,” Öncelikle verilen ve verilecek cezaların caydırıcılığının olması gerekmektedir. Sağlık hizmeti veren çalışanların görevi başında olan bir devlet memuru olduğu unutulmamalıdır. Sağlık personeline bırakın şiddet uygulamayı, hakaret ve küfrün ağır cezaları olmalıdır. Sağlık personeline karşı işlenen suçların cezasının hiçbir şekilde paraya dönüştürülememesi sağlanmalıdır.” dedi.

"BİBER GAZI VERİLSİN"

Şiddete uğrayan çalışanların kendini koruması için biber gazı verilmesi gerektiğini de belirten Doğruyol, sözlerini şöyle sürdürdü: ” Tehlike karşısında kullanılmak kaydıyla sağlık personeline biber gazı vb. ekipman verilmelidir. Tehlike arz edecek, yaşanan sözlü ya da fiili saldırılardan hemen sonra sağlık müdürlüğü avukatları olayın adli mercilere intikal ettiği ilk anda olaya müdahil olarak sağlık çalışanlarının yanında yer almalı, verilen ilk ifadelerin, tutulan raporların uygun olmasını sağlayarak süreci yakından takip etmelidir. Gerekli vakalara zaman geçirmeden kolluk kuvveti sağlanmalıdır. Uygulanan sağlık politikaları siyasi endişelerden uzak, vitrine değil, hizmete yönelik olmalıdır.”