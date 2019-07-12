Tuncay Mollaveisoğlu'nun gündeme getirdiği ihmaller TBMM'ye taşındı

Meclise soru önergesi veren CHP Muğla Milletvekili Erbay, “Dalaman’da başlayan ve Fethiye’ye uzanan orman yangını üç gündür aralıklarla devam ediyor. Bu yangınların halen söndürülememiş olmasında ihmaller yaşanmaktadır. Orman yangınlarında çok etkili olan amfibi yangın söndürme uçakları yerine helikopter kullanılması yangınların söndürülmesinde gecikmeye ve 400 hektar ormanlık alanın yok olmasına neden olmuştur.” dedi. Erbay, TBMM'ye verdiği önergede Bakan Pakdemirli'ye, "Yangın söndürme ihalesinin özel bir şirkete verildiği doğru mudur? İhaleyi alan şirketin yangına müdahale sırasında, uçuş başına saatlik ücret aldığı ve yıllık olarak şirkete yangın çıksa da çıkmasa da bir garanti ödeme verileceği doğru mudur?" diye sordu.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray ise "Özellikle havadan müdahalenin THK vasıtasıyla yapılmadığı, bu konuda son derece donanımlı olan Türk Hava Kurumunun devreden çıkarıldığı ve orman yangınlarına müdahalenin özel şirkete ihale edildiği belirtilmektedir." dedi. Çıray, verdiği önergede Bakan Pakdemirli'ye, "İlgili yangın söndürme şirketinin bölgeyi turizme açmak isteyen ve bunun için kontrollü yangını dahi göze alabilecek kişi ve şirketlerle ilişkisi var mıdır? Bu konuda gerekli güvenlik araştırmaları yapılmış mıdır? Şirketin başarısızlığı göz önüne alındığında, yapılan sözleşmenin iptal edilmesi ve gecikmeden ve yanlış müdahale teknik ve yöntemlerinden kaynaklanan zararın tazmin ettirilmesi için harekete geçilecek midir?" sorularını yönetti.
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CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay'ın Bakan Pakdemirli'ye soruları:
Orman yangınlarıyla ilgili TBMM’ye bir soru önergesi veren Erbay, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye şu soruları yöneltti;
Yangın söndürme çalışmalarında kullanılan helikopterlerin pervanelerinin yarattığı rüzgarın yangının daha geniş bir alana yayılmasına neden olduğu, özellikle çam ormanı yangınlarında bu etkinin daha da arttığı iddiaları doğru mudur?
Yangının daha geniş alana yayılmasına neden olmalarından dolayı yangın söndürme helikopterlerinin suyu yüksek irtifadan bıraktığı ve bu nedenle yangının söndürülesinde etkisiz olduğu doğru mudur?
Türk Hava Kurumu bünyesinde bulunan, yangın söndürme çalışmalarında daha yüksek su taşıma kapasitesine sahip, dünyanın birçok ülkesinde öncelikli olarak kullanılan amfibi yangın söndürme uçakları, coğrafi şartlar uygun olmasına rağmen bu yangında neden kullanılmamıştır?
Bakanlığınız tarafından yapılan ve Türk Hava Kurumu’nun katıldığı amfibi uçak ihalesi iptal edilmiş midir, bu ihale ile mükerrer şekilde helikopter kiralama ihalesi açılmış mıdır?
Yangın söndürme ihalesinin özel bir şirkete verildiği doğru mudur?
İhaleyi alan şirketin yangına müdahale sırasında, uçuş başına saatlik ücret aldığı ve yıllık olarak şirkete yangın çıksa da çıkmasa da bir garanti ödeme verileceği doğru mudur?
Bakanlığınız envanterinde gece görüşüne sahip uçak ve helikopter bulunmakta mıdır, eğer bulunmamaktaysa bu özelliklere sahip uçak ve helikopter alınması planlanmakta mıdır?
Daha önce yanan ormanlık alanların yeşillendirileceği söylenmesine rağmen bu alanlar imara açılarak oteller inşa edilmiştir. Bu alan için nasıl bir planlama yapılacaktır. Bu alanla ilgili ağaçlandırma çalışmasına başlamayı düşünüyor musunuz?Ağaçlandırma çalışmaları ne zaman başlatılacaktır?
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İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın Bakan Pakdemirli'ye soruları:
Orman yangınları gibi sadece insan hayatı ve mülkü açısından değil, başta ağaçlar ve ormanda yaşayan diğer sayısız canlı için tam ölümcül bir felaket olan bir hadiseye müdahalede uzmanlaşmış Türk Hava Kurumu’ndan yararlanmaktan hangi gerekçeyle ve ne zamandan itibaren vaz geçilmiştir?
Türk Hava Kurumunun orman yangınlarına doğrudan müdahalede devreden çıkarılmasından sonra orman yangınlarını gerek sayısında, gerekse yanan ve hasar gören orman alanlarının miktarında artış görülmüş müdür? Görülmüşse bu artışın yıllara göre miktarı nedir?
Dalaman ve Göcek yangınında kendisine yangın söndürme ihalesi verilen şirketin, yangın başladıktan 20 saat sonra bile başarılı olamadığı ve buna rağmen Türk hava Kurumundan destek ve yardım istenmediği doğru mudur? İstenmişse her saniyenin orman ve bağrındaki canlılar için ölüm kalım meselesi olduğu bir felakette ne kadar sürelik bir gecikme söz konusu olmuştur? İstenmemişse ilgili şirket ve onlara bu işi devreden Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu ve sorumluları hakkında neler yapılacak ve sorumlular için ne tür yaptırımlar uygulanacaktır?
THK’nın yangın söndürülmesinde devreye girmesi durumunda ihaleyi alan şirketin daha az yangın söndürme sortisi yapacağı ve bu nedenle daha az gelir elde edeceği ileri sürülmektedir. Bu doğru mudur? Doğruysa ilgili şirketin benzer bütün durumlarda yangın azami kar elde etmek için yangının yayılmasına göz yummayacağının garantisi nedir? İlgili şirketin bugüne kadar yangınlara müdahale zamanı ve şeklinin konunun uzmanlarınca objektif bir şekilde değerlendirilmesi için herhangi bir işlem başlatılmış mıdır?
İlgili şirkete yangın olsa olmasa da bir garanti süresi ve miktarı verilmiş midir? Verildi ise bu süre ve miktarın koşulları nelerdir? Hangi ölçütlere göre belirlenmiştir?
İlgili haberlerde bu kadar büyük çapta bir yangına helikopterle değil, uçaklarla müdahale edilmesi gerektiği belirtilmektedir. Helikopterlerin hem taşıdıkları su miktarının azlığı, hem de pervanelerinin rüzgar yapması nedeniyle yangın söndürmeye elverişli olmadıkları söylenmektedir. Eğer böyleyse yangına neden helikopterlerle müdahale edilmiştir? Bölgede daha önce yangınlarda THK uçakları kullanıldığına göre, helikopterdeki ısrarın sebepleri nelerdir?
İlgili yangın söndürme şirketinin bölgeyi turizme açmak isteyen ve bunun için kontrollü yangını dahi göze alabilecek kişi ve şirketlerle ilişkisi var mıdır? Bu konuda gerekli güvenlik araştırmaları yapılmış mıdır?
Şirketin başarısızlığı göz önüne alındığında, yapılan sözleşmenin iptal edilmesi ve gecikmeden ve yanlış müdahale teknik ve yöntemlerinden kaynaklanan zararın tazmin ettirilmesi için harekete geçilecek midir?
Ormanlar, içindeki her türlü canlı hayatla birlikte en değerli milli servetimizdir. Türk Milletinin tamamına ait olan bu serveti kamunun gücüyle korunması için gerekli adımlar atılacak, örneğin THK yeniden birinci derecede yetkili kılınacak mıdır? Bunun orman yangınlarının daha az maliyetle söndürülmesi ve suiistimallerin önlenmesi bakımından hayati bir değer taşıdığı kabul ve teslim edilecek midir?