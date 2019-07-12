Tuncay Mollaveisoğlu'nun gündeme getirdiği ihmaller TBMM'ye taşındı

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın Bakan Pakdemirli'ye soruları:

Orman yangınları gibi sadece insan hayatı ve mülkü açısından değil, başta ağaçlar ve ormanda yaşayan diğer sayısız canlı için tam ölümcül bir felaket olan bir hadiseye müdahalede uzmanlaşmış Türk Hava Kurumu’ndan yararlanmaktan hangi gerekçeyle ve ne zamandan itibaren vaz geçilmiştir?





Türk Hava Kurumunun orman yangınlarına doğrudan müdahalede devreden çıkarılmasından sonra orman yangınlarını gerek sayısında, gerekse yanan ve hasar gören orman alanlarının miktarında artış görülmüş müdür? Görülmüşse bu artışın yıllara göre miktarı nedir?





Dalaman ve Göcek yangınında kendisine yangın söndürme ihalesi verilen şirketin, yangın başladıktan 20 saat sonra bile başarılı olamadığı ve buna rağmen Türk hava Kurumundan destek ve yardım istenmediği doğru mudur? İstenmişse her saniyenin orman ve bağrındaki canlılar için ölüm kalım meselesi olduğu bir felakette ne kadar sürelik bir gecikme söz konusu olmuştur? İstenmemişse ilgili şirket ve onlara bu işi devreden Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu ve sorumluları hakkında neler yapılacak ve sorumlular için ne tür yaptırımlar uygulanacaktır?



THK’nın yangın söndürülmesinde devreye girmesi durumunda ihaleyi alan şirketin daha az yangın söndürme sortisi yapacağı ve bu nedenle daha az gelir elde edeceği ileri sürülmektedir. Bu doğru mudur? Doğruysa ilgili şirketin benzer bütün durumlarda yangın azami kar elde etmek için yangının yayılmasına göz yummayacağının garantisi nedir? İlgili şirketin bugüne kadar yangınlara müdahale zamanı ve şeklinin konunun uzmanlarınca objektif bir şekilde değerlendirilmesi için herhangi bir işlem başlatılmış mıdır?





İlgili şirkete yangın olsa olmasa da bir garanti süresi ve miktarı verilmiş midir? Verildi ise bu süre ve miktarın koşulları nelerdir? Hangi ölçütlere göre belirlenmiştir?





İlgili haberlerde bu kadar büyük çapta bir yangına helikopterle değil, uçaklarla müdahale edilmesi gerektiği belirtilmektedir. Helikopterlerin hem taşıdıkları su miktarının azlığı, hem de pervanelerinin rüzgar yapması nedeniyle yangın söndürmeye elverişli olmadıkları söylenmektedir. Eğer böyleyse yangına neden helikopterlerle müdahale edilmiştir? Bölgede daha önce yangınlarda THK uçakları kullanıldığına göre, helikopterdeki ısrarın sebepleri nelerdir?



İlgili yangın söndürme şirketinin bölgeyi turizme açmak isteyen ve bunun için kontrollü yangını dahi göze alabilecek kişi ve şirketlerle ilişkisi var mıdır? Bu konuda gerekli güvenlik araştırmaları yapılmış mıdır?





Şirketin başarısızlığı göz önüne alındığında, yapılan sözleşmenin iptal edilmesi ve gecikmeden ve yanlış müdahale teknik ve yöntemlerinden kaynaklanan zararın tazmin ettirilmesi için harekete geçilecek midir?





Ormanlar, içindeki her türlü canlı hayatla birlikte en değerli milli servetimizdir. Türk Milletinin tamamına ait olan bu serveti kamunun gücüyle korunması için gerekli adımlar atılacak, örneğin THK yeniden birinci derecede yetkili kılınacak mıdır? Bunun orman yangınlarının daha az maliyetle söndürülmesi ve suiistimallerin önlenmesi bakımından hayati bir değer taşıdığı kabul ve teslim edilecek midir?